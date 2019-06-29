Якомога раніше: Комаровський зруйнував міф про кондиціонери і немовлят

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський пояснив, чому люди старшого покоління бояться кондиційованого повітря

Доктор Комаровський розповів про те, що використання кондиціонера в приміщенні, де є діти, абсолютно безпечно. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, люди старшого покоління, які виросли без кондиціонера, часто висловлюють побоювання, що така техніка в будинку, може нашкодити маленьким дітям.

Подібні побоювання педіатр пояснює лише необізнаністю і відсутністю особистого досвіду використання кондиціонерів і життя в кондиційованому повітрі.

Комаровський зруйнував міф про кондиціонери і маленьких дітей (фото: proofed.com)

У сучасному суспільстві кондиціонери оточують нас повюду, і з максимальною вірогідністю дитина проведе поруч із кондиціонерами все своє життя. Тому, стверджує Комаровський, чим раніше відбудеться знайомство і адаптація дитини до кондиційованого повітря, тим краще.

"Віку, при якому кондиціонер заборонений, не існує. Можна новонародженому. Можна в автомобілі. Можна і потрібно у дитячій кімнаті", - стверджує Комаровський.

Комаровський зруйнував міф про кондиціонери і маленьких дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.