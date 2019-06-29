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Как можно раньше: Комаровский разрушил миф о кондиционерах и младенцах

STYLERПерсоны    29.06.2019 - 08:44
Как можно раньше: Комаровский разрушил миф о кондиционерах и младенцах
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский объяснил, почему люди старшего поколения боятся кондиционированного воздуха

Доктор Комаровский рассказал о том, что использование кондиционера в помещении, где есть дети, абсолютно безопасно. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, люди старшего поколения, которые выросли без кондиционера, зачастую выражают опасение, что такая техника в доме, может навредить маленьким детям.

Подобные опасения педиатр объясняет лишь необознанностью и отсутствием личного опыта использования кондиционеров и жизни в кондиционированном воздухе.

Как можно раньше: Комаровский разрушил миф о кондиционерах и младенцах

Комаровский разрушил миф о кондиционерах и маленьких детях (фото: proofed.com)

В современном общесте кондиционеры окружают нас повюду, и с максимальной вероятностью ребенок проведет рядом с кондиционерами всю свою жизнь. Поэтому, утверждает Комаровский, чем раньше произойдет знакомство и адаптация ребенка к кондиционированному воздуху, тем лучше.

"Возраста, при котором кондиционер запрещен, не существует. Можно новорожденному. Можно в автомобиле. Можно и нужно в детской комнате", - утверждает Комаровский.

Как можно раньше: Комаровский разрушил миф о кондиционерах и младенцах

Комаровский разрушил миф о кондиционерах и маленьких детях (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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