Може нашкодити: Комаровський зруйнував міф про "правильне" дитяче взуття

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський розповів, чому "ортопедичне" взуття - не найкращий варіант для дитини

Доктор Євген Комаровський розповів про те, як правильно вибрати взуття для дитини дошкільного віку. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розповів про правила вибору дитячого автокрісла, зруйнував усталений міф про "правильне" ортопедичне взуття з жорстким задником, що не гнеться, і такою ж підошвою.

Педіатр повідомив, що найголовніша біда сьогодні у взутті - це жорстка і негнучка підошва.

Комаровський розповів про правильне взуття для дітей (фото: pixabay.com)

"Всупереч усталеним уявленням про необхідне дитині для формування стопи взуття (жорсткий високий задник, практично негнучка підошва, максимальна фіксація всіх суглобів), правильне дитяче взуття повинно бути зовсім іншим", - пише Комаровський.

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На думку педіатра, нормальна фізіологія стоп вимагає легкого згинання в плюснефалангових суглобах (місце, де пальці прикріплюються до підошви).

Це дуже важливо для ергономіки роботи стопи та правильного формування кісток у дитини. Якщо ж взуття не буде гнутися, стопа дитини пристосується до "нових умов" і не буде правильно згинатися, а пальці будуть обмежені в русі. Особливо це небезпечно для першого, "великого" пальця стопи, а також для формування кісток у стопі.

Комаровський розповів про правильне взуття для дітей (фото: pixabay.com)

Правильне дитяче взуття, на думку Комаровського, вибрати нескладно. Досить слідувати декільком порадам.

Підошва повинна легко згинатися, ззаду вона повинна бути трохи щільніше, ніж спереду.

Зігніть взуття - найбільший вигин повинен бути саме в місці згинання пальців стоп.

При згинанні середня і задня частина взуття не повинні деформуватися.

Після того, як ви "відпустите" підошву, взуття легко і швидко повинно повернутися у вихідну форму.

Комаровський розповів про правильне взуття для дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

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До речі, нещодавно Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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