Негайно викликайте фахівців: Комаровський попередив про небезпечні симптоми

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про першу допомогу, якщо ви помітили у дитини тривожні ознаки

Доктор Комаровський розповів, що робити в разі отруєння дитиною наркотичними речовинами. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Так, за словами Євгена Комаровського, головним симптомом отруєння є зміна психіки. Якщо ви помітили у дитини неадекватність поведінки, галюцинації, збудження, загальмованість і так далі, слід вжити невідкладних заходів.

При цьому інші симтоми можуть залежати від дози і виду наркотичної речовини. Можливі також пригнічене дихання, втрата свідомості, знижений артеріальний тиск, блювання і нудота.

Комаровський розповів про допомогу при отруєнні наркотичними речовинами (фото: pixabay.com)

За словами педіатра надання першої допомоги залежить від того, яким чином в організм дитини потрапив наркотик:

Якщо наркотичну речовину прийнято всередину, дитину необхідно напоїти, викликати блювоту, дати активоване вугілля.

Наркотик потрапив при вдиханні - провітрити приміщення, вивести потерпілого на свіже повітря.

Якщо наркотик потрапив в організм за допомогою ін'єкції, невідкладної допомоги не існує, за умови, що стан не є критичним. В цьому випадку потрібно негайно звернутися до медиків.

Доктор Комаровський зазначає, що всі ці заходи не скасовують звернення за допомогою до фахівців.

Наостанок педіатр додав, що необхідно бути обережним при наданні допомоги, бо при отруєнні наркотиками поведінка може бути непередбачуваною. А також зазначив, що не варто відразу ж влаштовувати допит "Навіщо ти прийняв наркотики?"

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