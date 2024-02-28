ПриватБанк изменил условия некоторых переводов денег из-за границы: что нужно знать украинцам

Теперь украинцы смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству ПриватБанка и канадской финтех-компании RemitBee.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Что изменится для клиентов ПриватБанка

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко сообщил, что до конца марта 2024 года первый перевод на сумму до 250 канадских долларов из Канады в Украину через нового партнера PrivatMoney можно будет сделать бесплатно. Минимальная сумма перевода - 10 долларов.

"Чтобы численная диаспора и находящиеся за рубежом украинцы могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и выходим на канадский рынок", - заявил Мусиенко.

Он отметил, что уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн из любой страны мира прямо на карту, без лишних усилий и затрат.

Как отправить перевод из Канады в Украину

Отправить перевод из Канады в Украину перевод RemitBee можно через сайт или мобильное приложение компании.

Получить перевод RemitBee через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя), с контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (веб сайт и мобильное приложение), ТСО, АТМ, через отделение банка, службу поддержки клиентов 3700 и онлайн помощь в чате в Приват24.

Добавим, что RemitBee, основанная в 2015 году, является ведущей канадской финтех-компанией, специализирующейся на трансграничных платежах и обмене валюты. Компания имеет более 100 стран-получателей, она известна доступными тарифами, надежностью и быстротой операций по всему миру.

Отметим также, что каждый пятый зарубежный перевод украинцы получают через международную платежную систему ПриватБанка PrivatMoney. Почти 98% международных переводов клиенты засчитывают в цифровом формате на карты без посещения отделений банка.