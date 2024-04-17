Можно даже татуировки и пирсинг: каким запретам во время ГВ нельзя верить

Грудное молоко - идеальная пища для младенца. Вокруг ГВ возникло много запретов для женщин, в которые не нужно вырыть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу медицинского сообщества Sviy.doc.

Что можно делать во время ГВ

Вопрос о запрете или разрешении во время грудного вскармливания должен решаться только с того, что комфортно или нет маме.⠀

В результате измененного гормонального фона женщины некоторые процедуры будут иметь недостаточный или не длительный эффект. Поэтому об этом следует помнить.

Женщинам во время грудного вскармливания можно:

посещать салоны красоты: делать ламинирование, покраску, кератин, ботокс, биозавивку волос, гель-лак и любые другие манипуляции с ногтями

использовать косметику - уходовую и декоративную

еда: диета не нужна, если этого не требует состояние вашего здоровья. Можно есть буквально все, что безопасно для вашего здоровья

татуировки и пирсинги - важно не забывать о безопасности

косметолог: пилинги, шлифование, лазерные эпиляции, шугаринг, лифтинг, ботокс и гиалуроновая кислота

спорт - дозированные физические нагрузки даже рекомендованы, но с разрешения врача

купаться в бассейне и реке можно, грудь не простудите и хлорка в молоко не попадет

солярий можно, но лучше не нужно. Все потому, что загар на солнце или в солярии не ок для всех людей

массаж также разрешен

Вакцинация во время ГВ

Врачи отметили, что от лихорадки не сгорает молоко, а большинство медицинских препаратов разрешены на грудном вскармливании. Также даже зубы с обезболиванием можно лечить.

В течение нескольких дней после родов молочные железы производят густое питательное молозиво. Молозиво появляется в груди еще во время беременности примерно с 22 недели. По сравнению с молоком молозиво содержит меньше жиров и углеводов и больше белков, имеет оптимальный баланс питательных веществ, необходимых ребенку в первые несколько дней после рождения.

Оно выполняет защитные функции, похожие на имеющие плацента во время беременности.