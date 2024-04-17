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Можно даже татуировки и пирсинг: каким запретам во время ГВ нельзя верить

Среда 17 апреля 2024 07:05
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Можно даже татуировки и пирсинг: каким запретам во время ГВ нельзя верить Врачи рассказали, что можно делать во время грудного вскармливания (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Грудное молоко - идеальная пища для младенца. Вокруг ГВ возникло много запретов для женщин, в которые не нужно вырыть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.

Что можно делать во время ГВ

Вопрос о запрете или разрешении во время грудного вскармливания должен решаться только с того, что комфортно или нет маме.⠀

В результате измененного гормонального фона женщины некоторые процедуры будут иметь недостаточный или не длительный эффект. Поэтому об этом следует помнить.

Женщинам во время грудного вскармливания можно:

  • посещать салоны красоты: делать ламинирование, покраску, кератин, ботокс, биозавивку волос, гель-лак и любые другие манипуляции с ногтями
  • использовать косметику - уходовую и декоративную
  • еда: диета не нужна, если этого не требует состояние вашего здоровья. Можно есть буквально все, что безопасно для вашего здоровья
  • татуировки и пирсинги - важно не забывать о безопасности
  • косметолог: пилинги, шлифование, лазерные эпиляции, шугаринг, лифтинг, ботокс и гиалуроновая кислота
  • спорт - дозированные физические нагрузки даже рекомендованы, но с разрешения врача
  • купаться в бассейне и реке можно, грудь не простудите и хлорка в молоко не попадет
  • солярий можно, но лучше не нужно. Все потому, что загар на солнце или в солярии не ок для всех людей
  • массаж также разрешен

Вакцинация во время ГВ

Врачи отметили, что от лихорадки не сгорает молоко, а большинство медицинских препаратов разрешены на грудном вскармливании. Также даже зубы с обезболиванием можно лечить.

В течение нескольких дней после родов молочные железы производят густое питательное молозиво. Молозиво появляется в груди еще во время беременности примерно с 22 недели. По сравнению с молоком молозиво содержит меньше жиров и углеводов и больше белков, имеет оптимальный баланс питательных веществ, необходимых ребенку в первые несколько дней после рождения.

Оно выполняет защитные функции, похожие на имеющие плацента во время беременности.

Раньше мы сообщали, какой чай нельзя пить при беременности.

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ГВ беременность Грудное вскармливание Беременная женщина
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