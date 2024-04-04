Какой чай нельзя пить при беременности: рекомендации будущим мамам

Для того чтобы поддерживать здоровье, необходимо обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами и разработать рацион в соответствии с индивидуальными потребностями - так же и во время беременности. Некоторые напитки могут наносить вред - и это не об алкоголе, а о чае, одном из популярных безалкогольных напитков.

О том, какой чай нельзя пить при беременности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли пить чай при беременности

В первую очередь не все чаи считаются безопасными во время беременности. В то время как употребление некоторых видов чая можно уменьшить, от других лучше полностью отказаться в течение всей беременности - и не только из-за содержания кофеина.

Кофеиносодержащие продукты все еще могут быть в рационе в течение беременности, но норма кофеина - не более 200 мг в день. Женщинам, особенно чувствительным к кофеину, лучше употреблять не более 100 мг кофеина в день. Регулярное употребление большего количества кофеина может увеличить риск осложнений во время беременности.

Несмотря на то, что потребление кофеина во время беременности необходимо уменьшить, кофеиносодержащие виды чая, такие как черный, зеленый, белый, матча и масала обычно считаются безопасными в умеренных количествах.

Каждый из них содержит примерно такое количество кофеина на чашку (240 мл):

Черный чай: 47-53 мг

Зеленый чай: 29-49 мг

Белый чай: 25-50 мг

Матча: 60-80 мг

Масала: 47-53 мг

Чай улун: 38-58 мг

Черный чай можно пить, не превышая норму кофеина (иллюстрация: Freepik)

Проверьте этикетку с ингредиентами на пачке, чтобы узнать, сколько кофеина содержится в том или ином сорте чая.

Какой чай лучше не пить

Травяные чаи изготавливаются из сушеных фруктов, цветов, специй или трав и поэтому не содержат кофеина.

Однако некоторые травы, используемые в травяном чае, также могут быть потенциально опасны, если употреблять их в большом количестве во время беременности; особенно в период с 1 по 12 неделю (первый триместр) из-за побочных эффектов - могут вызвать преждевременное сокращение матки.

Следует избегать травяного чая, в составе которого есть:

фенхель;

пажитник;

шалфей;

вербена;

свеклу;

мята пеннироял;

мята перечная;

сладкая;

чабрец;

пустырник;

любисток;

синий кохош;

черный кохош;

ладан;

ромашка;

женьшень;

душица;

календула.

Какой чай можно пить во время беременности

Большинство кофеиносодержащих чаев считается безопасным для употребления во время беременности, если они не приводят к тому, что общее суточное потребление кофеина в организме женщины превышает 200 мг.

С листьями малины - этот чай считается вполне безопасным, и считается, что он сокращает схватки и помогает подготовить матку к родам. Однако относительно того, употреблять малиновый чай в течение всего периода беременности или только во втором и третьем триместре мнения разные. Большинство настаивает, что лучше только во втором и третьем.

- этот чай считается вполне безопасным, и считается, что он сокращает схватки и помогает подготовить матку к родам. Однако относительно того, употреблять малиновый чай в течение всего периода беременности или только во втором и третьем триместре мнения разные. Большинство настаивает, что лучше только во втором и третьем. Имбирный чай - имбирь является одним из наиболее изученных растительных средств во время беременности и считается вполне безопасным. Исследования показывают, что он уменьшает тошноту и рвоту, но его доза не должна превышать 1 г в день.

- имбирь является одним из наиболее изученных растительных средств во время беременности и считается вполне безопасным. Исследования показывают, что он уменьшает тошноту и рвоту, но его доза не должна превышать 1 г в день. Мелисса - этот чай считается вполне безопасным и часто используется для снятия тревоги, раздражительности и бессонницы.

Однако следует помнить о возможности индивидуальной реакции и не пренебрегать советами врача, ведь процесс беременности может протекать по-разному.