10 обязательных анализов, которые нужно сдать перед планированием беременности
Женщинам, которые задумались над планированием беременности, следует сначала проверить состояние своего организма и убедиться, что они смогут выносить и родить здорового ребенка.
О том, какие 10 обязательных анализов следует сдать перед планированием беременности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Julia clinic в Instagram.
Какие анализы нужно сдать перед планированием беременности
"Первым этапом в планировании беременности для женщины является консультация гинеколога и семейного врача (или терапевта), которые направят на обследование и дадут рекомендации", - пишут медики.
10 анализов, которые нужно сдать перед беременностью:
- жидкостная цитология ПАП-тест Cell-Prep - для определения наличия измененных клеток, которые могут превратиться в новообразование
- TORCH-инфекция IgG. Это анализ на группу инфекций, опасных для беременной женщины и плода
- анализ крови развернут
- анализ мочи общий показывает, как работают почки, а глюкоза в венозной крови позволяет выявить диабет и другие нарушения углеводного обмена
- электрокардиография с трактовкой результата
- УЗИ молочных желез
- анализ выделения из мочеполовых органов выявляет воспалительные процессы
- консультация терапевта
- консультация врача гинеколога с кольпоскопией - при первичной консультации гинеколога или по необходимости
- УЗИ женских половых органов интравагинально. Это предполагает исследование овуляции и факторов, которые могут препятствовать наступлению беременности
Как понять, что у вас овуляция
Если женщина сдала все анализы и результаты по оценке врача показывают, что женщина готова беременеть, то следует отслеживать овуляцию.
"Она происходит, когда яйцеклетка выходит из фолликула яичника, готова к оплодотворению и дальнейшему развитию беременности. Рассмотрим признаки, которые помогут вам распознать, что у вас овуляция или вскоре будет", - говорят медики.
5 признаков овуляции:
- выделения из влагалища приобретают более слизистый характер
- могут быть темно-кровянистые выделения в небольшом количестве
- могут быть ощущения ноющей боли внизу живота внутри менструального цикла
- об овуляции скажет базальная температура
- самый точный метод - тест на овуляцию
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