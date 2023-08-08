Можно наделать беды: что нельзя мыть и стирать кислородным порошком
Обычный стиральный порошок не всегда справляется с выведением сложных пятен. Поэтому многие используют кислородный порошок, который эффективно отбеливает и выводит стойкие пятна из одежды и других поверхностей.
Что нельзя мыть и стирать кислородным порошком - читайте на Styler.
Что такое кислородный порошок
Перкарбонат натрия (кислородный порошок) - это экологичные и безопасные для человека и природы маленькие белые гранулы. Они почти не имеют запаха и хорошо растворяются в горячей воде.
Такое вещество можно часто встретить в составах синтетических моющих средств. Там соединение используется для отбеливания.
Как пользоваться кислородным порошком
Часто кислородный порошок применяются для отбеливания и удаления пятен. Его можно применять как для ручной, так и для механической стирки в стиральной машинке:
- для сильных загрязнений 3-4 ложки средства добавляют в отсек для стирального порошка в стиральной машинке
- для ручной стирки растворите 1-2 столовые ложки средства вместе со стиральным порошком в горячей воде и замочите вещи на несколько часов
- чтобы вывести загрязнение, насыпьте кислородный порошок на загрязненный участок и залейте горячей водой. Затем одежду оставляют на несколько часов и стирают в стиральной машинке
Важно, что кислородный порошок более эффективен при растворении в горячей воде. Его соединения начинают активироваться при температуре от 40C, а для удаления сильных загрязнений растворяют средство водой от 60-95C.
Что нельзя стирать кислородным порошком
Кислородным порошком запрещается стирать одежду из таких материалов, как шерсть и шелк. Не наносите средство на вещи, имеющие украшения из кожи и кожзама. Все потому, что они могут повредиться.
Такая же ситуация может сложиться с деревянными пуговицами. Лучше стирать их другими веществами.
К тому же, такой порошок используют для чистки различных предметов быта. Речь идет о поверхности в комнатах, ковриках, плитке для приготовления пищи.
Однако не все места в доме можно обрабатывать таким средством. В частности, линолеум и предметы из алюминия. Категорически нельзя, чтобы порошок попал на лакированные и полированные поверхности.
Когда моете что-то кислородным порошком, обязательно надевайте перчатки, чтобы не было аллергии, ожогов или других побочных реакций.
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