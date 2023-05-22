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В Чернобыле показали животное всеядное животное, которое похоже на пса (фото)

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Чернобыль, Понедельник 22 мая 2023 10:11
В Чернобыле показали животное всеядное животное, которое похоже на пса (фото) В Чернобыле показали енотовидную собаку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике животным живется вольготно и спокойно. Очередным подтверждением этому служит то, что тут обитает енотовидная собака, которой не характерно проживание на этой территории.

Фотографию зверя показали на странице заповедника в Facebook.

"Еще одно – очередное подтверждение, что в Чернобыльском заповеднике зверям живется спокойно, сытно и влажно. Ведь где еще можно увидеть, например, вот таких, как на фото, упитанных уссурийских енотов, будто они живут не в дикой природе, а в идеальных домашних условиях", - сказано в сообщении.

В Чернобыле показали животное всеядное животное, которое похоже на пса (фото)В Чернобыле заметили енотовидную собаку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что еще известно о енотах

Внешним видом напоминает небольшого очень мохнатого пса. Длина головы и тела от 500 до 680 мм, длина хвоста от 130 до 250 мм. Вес 4-6 кг, но перед спячкой 6-10 кг. Зимой шерсть длинная и густая с плотным подшерстком и грубыми покровными волосками до 120 мм в длину. Окрас меха земно-коричневый или буровато-серый с черными покровными волосками.

Согласно списку названий млекопитающих Украины, утвержденному Комиссией по зоологической терминологии Института зоологии НАН Украины, корректным украинским названием для этого животного является енотоподобный пес.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали олененка, которому всего неделя.

Ранее мы рассказывали об одной из самых умных птиц, которая появилась в Чернобыле.

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