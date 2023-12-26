Топ-5 самых ожидаемых устройств Apple, которые выйдут в 2024 году

2024 год обещает стать значимым для Apple, поскольку впервые с 2015 года компания представит новую продуктовую линейку. Среди будущих новинок - гарнитура Vision Pro, свежие модели iPad, инновационные Apple Watch и многие другие интересные обновления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors , публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

AirPods 4

Apple представит новую модель AirPods 4. В рамках базовых AirPods планируется выпуск двух вариантов наушников. Одна модель будет оборудована системой активного шумоподавления, что сделает их несколько более дорогими, тогда как другая модель будет лишена этой функции, что сделает их более доступными по цене.

Оба варианта получат динамики на кейсе для удобного поиска через локатор и специальный тест слуха. При активации теста iPhone в сочетании с AirPods сможет определить наличие каких-либо проблем со слухом и при необходимости рекомендовать обратиться к врачу.

Презентация AirPods 4 намечена на сентябрь 2024 года.

Apple AirPods (иллюстративное фото: Freepik)

OLED iPad Pro

Apple долгое время отказывалась от идеи выпуска iPad с OLED-экраном, невзирая на давление пользователей. Однако у iPad Pro 2024, наконец, появится OLED-дисплей.

В сравнении с текущей технологией miniLED, используемой в iPad Pro, OLED обещает более насыщенный черный цвет, улучшенный контраст, продвинутый HDR и более эффективное энергопотребление. Благодаря тонкости экранов по технологии OLED, устройство может освободить дополнительное пространство, позволяющее или уменьшить толщину или установить более емкий аккумулятор.

Также изменится размер экранов в iPad Pro OLED: 11,1 дюйма вместо 11 для одной модели и 13 вместо 12,9 для другой. Ожидается, что iPad Pro 2024 будет оснащен процессором M3, обеспечивающим эффективную обработку тяжелых файлов и возможность запуска консольных игр, недавно ставших доступными для устройств Apple.

Выход планшета с новым OLED-экраном ожидается ближе к концу года, но информация о цене пока остается неизвестной.

iPad Pro (фото: Unsplash)

Apple Watch X

Для Apple в 2024 году еще одним важным событием станет десятилетия умных часов Apple Watch, представленных впервые на презентации в 2014 году.

Новая модель будет иметь функцию мониторинга артериального давления и выявление апноэ. Apple Watch смогут предупредить пользователя о любых отклонениях уровня давления и посоветуют обратиться к врачу.

В Apple Watch 2024 также будет внесено глобальное изменение в виде нового крепежа для ремешков. Старые браслеты не будут совместимы с новыми часами из-за использования магнитного крепления. Это изменение позволит освободить место в корпусе Apple Watch, который можно использовать для увеличения емкости аккумулятора или уменьшения толщины устройства.

Apple Watch Series 4 (фото: Unsplash)

iPhone 16

Из года в год самым ожидаемым продуктом Apple остается iPhone, и в 2024 году компания представит модель iPhone 16 с рядом значительных изменений. Экраны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max вырастут до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. При этом изменения в габаритах будут не столь радикальными, как может показаться на первый взгляд. Рамки также снизятся, но технология Dynamic Island останется неизменной.

Согласно данным MacRumors, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены 48-мегапиксельным суперширокоугольным объективом. Все модели iPhone 2024 получат дополнительную кнопку, расположенную на корпусе под кнопкой блокировки, предназначенную исключительно для управления камерой.

От iPhone 15 Pro они унаследуют кнопку Action Button и процессор, сделанный по 3-нм техпроцессу.

Возможный вид будущего iPhone 16 (фото: Getty Images)

Vision Pro

VR-гарнитура Apple Vision Pro была представлена на конференции WWDC 2023 и поступление ее в продажу планируется в начале 2024 года. Устройство позволит пользователям просматривать фильмы, работать и играть в виртуальной реальности. Интересно, что сама гарнитура будет иметь функцию съемки пространственных видео, которые можно будет просматривать на ее экране.

Стоимость Apple Vision Pro составит 3 500 долларов, и количество доступных гарнитур будет ограничено из-за сложностей в производстве.

Примечательно, что приобретение гарнитуры можно будет совершить только в магазине, предварительно забронировав заказ. Это решение принято для того, чтобы сотрудники Apple могли оказать помощь с примеркой и предоставить информацию о функционале VR-гарнитуры.

Apple Vision Pro (фото: Unsplash)