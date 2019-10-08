Може, тебе штовхнути: соратник Зеленського вирішив "пожартувати" над журналістом

Дубинський невдало пожартував над журналістом (Колаж РБК-Україна)

Олександр Дубинський причепився до журналіста, якого штовхнула Мендель

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський, який вже неодноразово потрапляв у неприємні ситуації, вирішив пожартувати над журналістом Сергієм Андрушко, якого прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель штовхнула прямо перед камерами. Відео свого спілкування з журналістом Дубинський розмістив на своєму YouTube-каналі.

Олександр Дубинський побачив Сергія Андрушка під Офісом президента і вийшов разом з Вікторією Страхової до нього і відеооператора, щоб запропонувати їм каву. Як стверджує Дубинський, від кави журналіст відмовився, так як боїться, що його можуть отруїти.

"Андрушко дають каву, а він боїться, що його отруять. Бери пий, це не хабар, не соромся", - сказав нардеп журналісту.

Після цього він вирішив журналіста ще й словесно вколоти: "Зверніть увагу, Андрушко ніхто не штовхав. Ти будеш каву пити? Може, тебе штовхнути, щоб відчував себе як вдома?" – сказав Олександр Дубинський.

Однак журналіст відмовився від чашки кави, хоча Вікторія Страхова зазначила, що Андрушко разом з оператором були присутні під будівлею Офісу президента ще дві години тому і напевно вже дуже замерзли.

Дубинський "пожартував" над журналістом (Відео: YouTube/DubinskyPro)

У коментарях користувачі розкритикували поведінку народного депутата, а також поставили йому безліч питань про те, навіщо він збирається вводити новий податок на обмін валюти.