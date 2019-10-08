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Может, тебя толкнуть: соратник Зеленского решил "пошутить" над журналистом

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 18:41
Может, тебя толкнуть: соратник Зеленского решил "пошутить" над журналистом
Дубинский неудачно подшутил над журналистом (Коллаж РБК-Украина)

Александр Дубинский пристал к журналисту, которого толкнула Мендель

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, который уже неоднократно попадал в неприятные ситуации, решил подшутить над журналистом Сергеем Андрушко, которого пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель толкнула прямо перед камерами. Видео своего общения с журналистом Дубинский разместил на своем YouTube-канале.

Александр Дубинский увидел Сергея Андрушко под Офисом президента и вышел вместе с Викторией Страховой к нему и видеооператору, чтобы предложить им кофе. Как утверждает Дубинский, от кофе журналист отказался, так как боится, что его могут отравить.

"Андрушко дают кофе, а он боится, что его отравят. Бери пей, это не взятка, не стесняйся", - сказал нардеп журналисту.

После этого он решил журналиста еще и словесно уколоть: "Обратите внимание, Андрушко никто не толкал. Ты будешь кофе пить? Может, тебя толкнуть, чтоб чувствовал себя как дома?" – сказал Александр Дубинский.

Однако журналист отказался от чашки кофе, хотя Виктория Страхова отметила, что Андрушко вместе с оператором присутствовали под зданием Офиса президента еще два часа назад и наверняка уже очень замерзли.

Дубинский "пошутил" над журналистом (Видео: YouTube/DubinskyPro)

В комментариях пользователи раскритиковали поведение народного депутата, а также задали ему множество вопросов о том, зачем он собирается вводить новый налог на обмен валюты.

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