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З України пасажирські рейси можуть почати виконувати три авіакомпанії

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 14:28
З України пасажирські рейси можуть почати виконувати три авіакомпанії
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Wizz Air планує почати польоти з 23 травня, Czech Airline - з 24 травня, а Lufthansa - з 1 червня

Три авіакомпанії - Czech Airlines, Wizz Аіг і Lufthansa - планують відновити пасажирські авіаперевезення з України. Про це повідомляється на сайтах компаній.

Wizz Air планує почати польоти з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня. Раніше повідомлялося про початок продажів квитка на рейси Київ-Відень з 12 травня.

З 24 травня 7 рейсів на тиждень з Києва буде здійснювати Czech Airlines. З 25 травня 3 рейси на тиждень будуть відновлені з Одеси.

Німецька Lufthansa планує відновити польоти в Україну з 1 червня. Квитки на сайті авіакомпанії поки що можна забронювати з Києва до Берліна.

Одним з перших, хто заявив про відновлення міжнародних перельотів на тлі пандемії, був лоукостер Wizz Air. З 1 травня літаки авіакомпанії почали літати по 20 напрямках.

Ще одна бюджетна авіакомпанія, ірландський лоукостер Ryanair, заявив, що до липня здійснить більше 99% запланованих рейсів.

В Україні відновлення міжнародних пасажирських перельотів цього літа не планувалося. Тим не менш, внутрішнє авіасполучення все ж частково запустять.

Теги Новини України авиакомпанияавиаперевозки
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