Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після довгих вихідних курс може опуститися в обмінниках до 26,9 гривень

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,9 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,97 до 26,82 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,94/26,97 до 26,83/26,85 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,88/27,21 до 26,76/27,04 (-0,4%/-0,6%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,2% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 4-8 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 199,1 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла 1,7 рази порівняно з 115,5 млн доларів тижнем раніше.

Аналітики прогнозують, що в разі відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс долара до гривні підвищиться вище позначки в 30 гривень за долар.