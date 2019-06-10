Не можемо лизати: Кошовий анонсував жарти над Зеленським (відео)

Євген Кошовий заявив про готовність жартувати над президентом Володимиром Зеленським, своїм колишнім колегою по сцені. Гуморист зізнався, що не хоче, щоб він створював передумови до критики, але "Квартал 95" не повинен "втратити свою фішку". Про це шоумен розповів у бліц-інтерв'ю Олесі Бацман.

Артист зазначив, що вони із Зеленським вже обговорювали це питання, і новий глава держави не заперечує, якщо над ним жартуватимуть "квартальники".

"Ми готові, і він не проти", - заявив Кошовий та наголосив: "Якщо проштрафишся - терпи".

Володимир Зеленський та Євген Кошовий (Фото: cita.com.ua)

На уточнююче питання, чи може іронія по відношенню до Зеленського бути жорсткою, він відповів ствердно.

"Ну... так теж не можна, щоб не образливо", - сказав Євген і додав, що зараз критикувати Зеленського він не може.

За словами шоумена, вистачає і "фейсбучних критиків": "Ось там... Я не буду відбирати у них хліб, вони на цьому гроші заробляють".

Євген Кошовий (фото: скріншот)

Також Кошовий розповів, що на їх найближчому знімальному концерті 13 серпня можуть прозвучати перші жарти над Зеленським.

"Я думаю, що до цього часу... не дуже б хотілося, щоб були якісь штрафи, але якщо будуть... Ми не можемо втратити свою фішку. Ми не можемо лизати", - зазначив він.

Відео: YouTube / Олеся Бацман

Як повідомлялося, раніше Євген Кошовий розповів, що на окупованих територіях в Луганській області - там проживають його рідні - люди раді перемозі Зеленського на виборах президента 2019.

Також ми писали про те, що нещодавно Євген Кошовий зробив заяву про свої політичні амбіції.

Нагадаємо, актори студії "Квартал 95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов розповів, як їм живеться без Володимира Зеленського.