Кошовий розповів про рідних на окупованих територіях: Змусили, і все (відео)

Євген Кошовий (фото: facebook.com-kvartal95)

Кошовий розповів, чому не може забрати рідних з ОРЛО в Київ

Євген Кошовий розповів, що на окупованих територіях на Донбасі люди раді перемозі Володимира Зеленського на виборах президента 2019. Шоумен, чиї родичі залишилися жити в підконтрольному бойовикам "ЛНР" Алчевську, розповів про настрої місцевих жителів у бліц-інтерв'ю Олесі Бацман. Відповідне відео розміщено на її YouTube-каналі.

Актор і керуючий студією "Квартал 95" висловився про війну на Донбасі і заявив, що хоче, аби російські військові пішли звідти.

"Я хочу, щоб чужі люди пішли звідти. Росіяни щоб звідти пішли. Вони прийшли, наробили справ... тепер я хочу, щоб вони пішли. Не підуть, значить будуть виганяти. Я не розумію... це у людей немає мозку просто - прийти, накоїти справ", - емоційно заявив Кошовий.

Також він розповів, що не може п'ятий рік приїхати на могилу до батька, тому що його там "розшукують".

"Я не знаю як, ходять різні чутки. Кажуть, що при перетині "кордону" "ЛНР" відразу на підвал, ще щось...", - сказав шоумен.

Євген Кошовий (фото: скріншот)

Зараз в окупованому Алчевську залишилися мама, старший брат, тітка з дядьком, бабуся і дідусь Євгена Кошового.

"Всі, хто залишилися з родичів - там, вони не можуть звідти виїхати, вони старі вже", - розповів він і зазначив, що його мама-пенсіонерка (1954-го р. н.) не хоче переїжджати до Києва, бо доглядає за своїми батьками - бабусею і дідусем Євгенія.

"Мама не працює, вона пенсіонер. Брат старший працює в Німеччині. Він приїжджає до дітей. Я їх умовив нарешті переїхати до Харкова. Цього літа збираються переїжджати", - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, які настрої у людей на окупованих територіях Луганської області, Кошовий, який часто спілкується з рідними там, розповів про надії про закінчення війни і повернення під українську владу.

"Люди раді, що прийшов до влади Володимир Зеленський, вони чекають від нього якихось вирішальних кроків, вони готові чекати... Ті люди, які там живуть і спілкуються з моїми родичами, вони ніколи і не хотіли в Росію. Багато таких. Багато адекватних. Вони ніколи цього не хотіли. Змусили, і все...", - розповів він.

Відео: YouTube / Олеся Бацман

Як повідомлялося раніше, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий зробив заяву про своїх політичних амбіціях.

Також ми писали про те, що актори студії "Квартал 95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов розповіли, як їм живеться без Володимира Зеленського.

Нагадаємо, не так давно Кошовий здивував користувачів мережі патріотичним жестом.