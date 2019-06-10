Не можем лизать: Кошевой анонсировал шутки над Зеленским (видео)

Кошевой рассказал, что Зеленский не против шуток над собой
Евгений Кошевой заявил о готовности шутить над президентом Владимиром Зеленским, своим бывшим коллегой по сцене. Юморист признался, что не хочет, чтобы он создавал предпосылки к критике, но "Квартал 95" не должен "потерять свою фишку". Об этом шоумен рассказал в блиц-интервью Алеси Бацман.
Артист отметил, что они с Зеленским уже обсуждали данный вопрос, и новый глава государства не возражает, если над ним будут шутить "квартальщики".
"Мы готовы, и он не против", - заявил Кошевой и подчеркнул: "Если проштрафишься - терпи".
Владимир Зеленский и Евгений Кошевой (Фото: cita.com.ua)
На уточняющий вопрос, может ли ирония по отношению к Зеленскому быть жесткой, он ответил утвердительно.
"Ну... так тоже нельзя, чтобы не обидно", - сказал Евгений и добавил, что сейчас критиковать Зеленского он не может.
По словам шоумена, хватает и "фейсбучных критиков": "Вот там... Я не буду отбирать у них хлеб, они на этом деньги зарабатывают".
Также Кошевой рассказал, что на их ближайшем съемочном концерте 13 августа могут прозвучать первые шутки над Зеленским.
"Я думаю, что до этого времени... не очень бы хотелось, чтобы были какие-то штрафы, но если будут... Мы не можем потерять свою фишку. Мы не можем лизать", - отметил он.
Как сообщалось, ранее Евгений Кошевой рассказал, что на оккупированных территориях в Луганской области - там проживают его родные - люди рады победе Зеленского на выборах президента 2019.
Также мы писали о том, что недавно Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях.
Напомним, актеры студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов рассказали, как им живется без Владимира Зеленского.