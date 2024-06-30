"Может заменить Винника": Демин высказался об известном певце, внезапно вернувшемся в Украину

Певец Дан Балан на днях внезапно приехал в Украину . И его возвращение стало радостной новостью для фанатов артиста. А ведущий Слава Демин уже сказал, что у Балана есть шанс заменить Олега Винника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Демина.

Что заявил ведущий

Так, Демин прокомментировал визит Балана. Он отметил, что сейчас в Украине так и не появился артист, который смог бы заменить Винника, хотя спрос на это есть.

"Дан Балан может занять место Олега Винника в украинском шоу-бизнесе. До сих пор за 2,5 года так и не появился тот артист, который массово нравится девушкам 40+. И при правильном маркетинге и песнях Дан может стать этим артистом", - заявил Демин.

При этом ведущий объяснил, что некоторые артисты претендуют на звание "краша волчиц", как себя называли фанатки Винника. Впрочем, им не хватает правильного пиара.



"Поэтому следим следующие полгода за творчеством Дана и поймем, сможет ли он", - добавил Демин.

Дан Балан (фото: instagram.com/danbalan)

Куда "исчез" Винник

Напомним, "король волчиц" перестал выступать перед началом полномасштабной войны РФ в Украине. Сначала Винник ничего не рассказывал, а потому появилось немало слухов.

Впоследствии певец дал интервью и объяснил, что сейчас он лечится от болезни, которая не дает ему выступать. При этом Винник отметил, что у него "свой фронт", так он называет собственное творчество.

Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

Кстати, недавно на слова певца ответил шоумен Андрей Джеджула. Он сказал, что Винник мог бы демонстрировать более активную позицию по поводу войны.

А певец Виктор Винник заявил, что Винник никогда не скрывал свою позицию.

"Каждый поступает по мере своих ценностей. Никогда этот артист не скрывал своей позиции. Не может человек, выступающий на "огоньках" в форме российского офицера или солдата, иметь какие-то принципы. А теперь кто-то удивляется тому, что он в Германии", - сказал артист.