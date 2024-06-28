Вместе с Тиной Кароль? Дан Балан внезапно показался в Украине (фото)
Известный певец молдавского происхождения Дан Балан ошеломил новостью о пребывании в Украине. И очень интересно то, что артист и Тина Кароль, с которой ему уже давно приписывают роман, показались на похожих локациях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях неожиданного визита артиста.
Известный исполнитель и экс-судья проекта "Голос країни" Дан Балан опубликовал в своих соцсетях кадры, на которых он ездит по склонам Карпат. Велопоездка артиста прошла в Буковели.
Также Дан добавил трогательную подпись о том, что он очень соскучился по Украине. Последний пост певца был опубликован еще в марте, поэтому реакция пользователей не заставила себя ждать.
Instagram-stories Дана Балана (Скриншот)
Вот несколько комментариев от фанатов:
-
К сожалению, Украина грустит до сих пор, но появление Дана так греет душу, сразу погрузилась в воспоминания мирной счастливой жизни, без взрывов и кровопролития
-
Всегда мечтала попасть на ваш концерт, надеюсь эта мечта сбудется
-
Дан, мы очень скучали по тебе. Украина ждала тебя
-
Приветствуем в Украине!
- Рады вас видеть!
Кроме восторженных реакций, среди написанного случались и предположения фанатов относительно того, кем певец отдыхает в Карпатах. Подписчики обратили внимание на то, что Кароль тоже выложила фото из отдыха в горах.
Instagram-stories Тины Кароль (Скриншоты)
Напомним, что Дану приписывали роман с Тиной Кароль, но в апреле певец резко поставил точку в слухах о романе. Тогда Дан обратился к фанатской группе, слишком активно подогревавшей интерес к отношениям звезд. Артист отметил, что их с Тиной не связывают близкие отношения и добавил, что они не общались 2 года.
Ранее мы рассказывали, что 57-летняя Сальма Хаек поразила фото в прозрачном топе.
Также мы писали, что Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрывает.
При написании материала были использованы источники: Instagram-страница Дана Балана и Instagram-страница Тины Кароль.