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"Может и напасть": в Чернобыле показали птицу, которая не боится людей (фото)

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Чернобыль, Среда 10 мая 2023 13:13
"Может и напасть": в Чернобыле показали птицу, которая не боится людей (фото) В Чернобыле показали величественного лебедя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике птицу, которую трудно назвать дикой, ведь она давно не боится людей. Речь идет о лебеде-шипуне.

Фотографии красавца показали на официальной странице заповедника в Facebook.

Что известно о лебеде-шипуне

Лебедь уже давно стал полудомашней птицей, ведь ее часто подкармливают люди.

Однако на самом деле – это большой сильный пернатый из семьи утиных, который умеет защититься даже от таких зубатых хищников, как лиса или енотовидная собака.

Кстати, лебедь может и напасть на слишком интересного прохожего, особенно если будет защищать потомство.

На фото вы можете увидеть еще совсем молодого шипуна, который через год сбросит серое оперение и станет белоснежным взрослым лебедем.

&quot;Может и напасть&quot;: в Чернобыле показали птицу, которая не боится людей (фото)&quot;Может и напасть&quot;: в Чернобыле показали птицу, которая не боится людей (фото)&quot;Может и напасть&quot;: в Чернобыле показали птицу, которая не боится людей (фото)Лебель-шипун обитает в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересные факты о лебеде

Основной корм лебедя - это водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). Птица способна достигать глубины 70-90 см. На суше лебедь питается травой и злаками. В период линьки взрослые птицы съедают до 4 кг водных растений.

Лебедей категорически нельзя кормить плесневелым или прокисшим хлебом. Для птиц, как и для людей, испорченный продукт смертельно опасен.

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