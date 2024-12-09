Фитнес-тренер рассказал, что происходит в организме после бокала вина

Что происходит, когда мы выпили бокал вина или пива? Алкоголь - это не просто напиток, а химическое вещество, которое влияет на организм с первых минут потребления.

Как именно это происходит и что следует знать об умеренном употреблении спиртного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попка в Facebook.

Путь алкоголя в организме

Натощак алкоголь быстрее попадает в кровь через желудок, раздражая его слизистую. Это приводит к быстрому опьянению - уже через 30 минут после употребления.

алкоголь быстрее попадает в кровь через желудок, раздражая его слизистую. Это приводит к быстрому опьянению - уже через 30 минут после употребления. Если перед употреблением пищи (особенно жирной), алкоголь будет двигаться дальше в тонкий кишечник, и процесс его всасывания замедлится, откладывая эффект опьянения примерно на час.

Газированные напитки, такие как шампанское, ускоряют всасывание алкоголя из-за стимуляции пилорического сфинктера - своеобразных "ворот" между желудком и тонким кишечником.

Что происходит при попадании алкоголя в крови

Попав в кровь, алкоголь начинает подавлять тормозные центры нервной системы, вызывая эмоциональный подъем, который быстро сменяется усталостью и сонливостью.

Печень расщепляет алкоголь, превращая его в токсический ацетальдегид, а затем в уксусную кислоту, воду и углекислый газ. Однако печень работает с определенной скоростью: около 14 г чистого алкоголя в час, что соответствует 44 мл водки, 148 мл вина или 355 мл пива. Злоупотребление этим процессом может серьезно навредить здоровью.

Алкоголь и пол: кто выносливее?

Женщины опьянеют быстрее мужчин из-за меньшей мышечной массы и большего количества жировой ткани, которая не помогает "поглощать" алкоголь.

опьянеют быстрее мужчин из-за меньшей мышечной массы и большего количества жировой ткани, которая не помогает "поглощать" алкоголь. Гормональные колебания перед критическими днями могут еще больше усугублять эффект алкоголя.

Умеренное употребление алкоголя может иметь положительный эффект для здоровья, но только при ответственном подходе. Например, исследование в США показало, что те, кто употреблял 6 бокалов красного вина в неделю, имели более низкий риск сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто не пил совсем.

Испанские ученые также обнаружили, что красное вино:

Снижает АД и уровень воспалений.

Способствует росту "полезных" бактерий в кишечнике, которые связаны с более стройным телосложением.

Белое вино или крепкие напитки не имеют подобных доказанных преимуществ.

Алкоголь может быть частью здорового образа жизни, если:

Употреблять его умеренно.

Предпочитать красное вино.

Избегать злоупотреблений, чтобы не навредить печени и здоровью.

Однако важно взвешивать все "за" и "против" и помнить об индивидуальных особенностях организма. Ваше здоровье всегда должно быть на первом месте!