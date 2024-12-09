Фитнес-тренер рассказал, что происходит в организме после бокала вина
Что происходит, когда мы выпили бокал вина или пива? Алкоголь - это не просто напиток, а химическое вещество, которое влияет на организм с первых минут потребления.
Как именно это происходит и что следует знать об умеренном употреблении спиртного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попка в Facebook.
Путь алкоголя в организме
- Натощак алкоголь быстрее попадает в кровь через желудок, раздражая его слизистую. Это приводит к быстрому опьянению - уже через 30 минут после употребления.
- Если перед употреблением пищи (особенно жирной), алкоголь будет двигаться дальше в тонкий кишечник, и процесс его всасывания замедлится, откладывая эффект опьянения примерно на час.
- Газированные напитки, такие как шампанское, ускоряют всасывание алкоголя из-за стимуляции пилорического сфинктера - своеобразных "ворот" между желудком и тонким кишечником.
Что происходит при попадании алкоголя в крови
Попав в кровь, алкоголь начинает подавлять тормозные центры нервной системы, вызывая эмоциональный подъем, который быстро сменяется усталостью и сонливостью.
Печень расщепляет алкоголь, превращая его в токсический ацетальдегид, а затем в уксусную кислоту, воду и углекислый газ. Однако печень работает с определенной скоростью: около 14 г чистого алкоголя в час, что соответствует 44 мл водки, 148 мл вина или 355 мл пива. Злоупотребление этим процессом может серьезно навредить здоровью.
Алкоголь и пол: кто выносливее?
- Женщины опьянеют быстрее мужчин из-за меньшей мышечной массы и большего количества жировой ткани, которая не помогает "поглощать" алкоголь.
- Гормональные колебания перед критическими днями могут еще больше усугублять эффект алкоголя.
Умеренное употребление алкоголя может иметь положительный эффект для здоровья, но только при ответственном подходе. Например, исследование в США показало, что те, кто употреблял 6 бокалов красного вина в неделю, имели более низкий риск сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто не пил совсем.
Испанские ученые также обнаружили, что красное вино:
- Снижает АД и уровень воспалений.
- Способствует росту "полезных" бактерий в кишечнике, которые связаны с более стройным телосложением.
Белое вино или крепкие напитки не имеют подобных доказанных преимуществ.
Алкоголь может быть частью здорового образа жизни, если:
- Употреблять его умеренно.
- Предпочитать красное вино.
- Избегать злоупотреблений, чтобы не навредить печени и здоровью.
Однако важно взвешивать все "за" и "против" и помнить об индивидуальных особенностях организма. Ваше здоровье всегда должно быть на первом месте!
Кстати, названа дешевая добавка, которая очистит печень и облегчит похмелье.
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