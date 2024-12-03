Назван алкоголь, от которого утром не такое тяжелое похмелье и ощущение "тревоги"
Знакомо ли вам чувство тревожности к утру после употребления алкоголя вечером? Ни для кого не секрет, что спиртные напитки вызывают похмелье, а вместе с этим очень неприятное чувство беспокойства на утро. По мнению экспертов, некоторые выпивки лучше справляются с утренними перепадами настроения, в то время как другие могут еще больше повредить вашему психическому здоровью.
Какие напитки принесут больше тревожности, а какие меньше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Geographic .
Что нам известно об алкоголе и похмелье
Профессор нейропсихофармаколог Дэвид Натт сообщил, что почти любой человек, употребляющий любой алкоголь, почувствует изменения в мозге, когда прекращает употреблять алкоголь.
Если выпить небольшое количество алкоголя, это может проявляться как спутанность сознания, но после большего количества у вас может возникнуть тревога.
Это вызвано несколькими факторами. С физической точки зрения похмелье повышает уровень гормона стресса кортизола, а также повышает АД и частоту сердечных сокращений, что может заставить вас чувствовать себя беспокойно.
Это также мочегонное средство, то есть оно заставляет вас много мочиться и может привести к обезвоживанию, что может привести к головокружению, усталости и тревоге.
Более того, есть исследования, показывающие, что уровень дофамина (гормона счастья) снижается во время похмелья.
Но часть этой утренней тревоги запускается в вашем мозгу накануне вечером. По словам профессора Натта, когда алкоголь попадает в вашу кровь, ваше тело адаптируется к опьянению.
Но когда ваш мозг это чувствует, он пытается взять под контроль, приказывая вашему телу бодрствовать. Мозг продолжает это делать и после того, как алкоголь покидает ваше тело назад, когда на следующее утро вы больше не будете пьяны, ваш мозг может все еще вести себя так, словно он борется с успокаивающим средством, заставляя сердце ускоряться и наполнять вас тревогой.
Какой алкоголь даст меньше тревожности на утро
Пиво
Если вы хотите не испытывать тревоги утром, то пиво является более или менее оптимальным вариантом.
"Пиво - это напиток, который существует много веков, его создали не из социальных соображений или питья для удовольствия, а для того, чтобы действительно поддерживать нас в состоянии гидратации", - говорит профессор.
До 18 века почти все в Британии пили небольшое количество пива вместо воды, поскольку в нем (относительно небольшое) содержание алкоголя. Напиток также сытнее многих других напитков, что заставляет многих людей пить меньше.
Слабоалкогольное и безалкогольное пиво лучше для вашего психического здоровья на следующий день.
Кстати, наиболее тяжелыми напитками в плане похмелья являются бренди, виски и красное вино.
Добавим, что красное вино также хуже белого, поскольку оно содержит тирамин и гистамин, вызывающие тревогу, как известно.
Напомним, что ученые назвали самый вредный вид алкоголя, от которого набирают вес.
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