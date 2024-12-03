Назван алкоголь, от которого утром не такое тяжелое похмелье и ощущение "тревоги"

Знакомо ли вам чувство тревожности к утру после употребления алкоголя вечером? Ни для кого не секрет, что спиртные напитки вызывают похмелье, а вместе с этим очень неприятное чувство беспокойства на утро. По мнению экспертов, некоторые выпивки лучше справляются с утренними перепадами настроения, в то время как другие могут еще больше повредить вашему психическому здоровью.

Какие напитки принесут больше тревожности, а какие меньше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Geographic .

Что нам известно об алкоголе и похмелье

Профессор нейропсихофармаколог Дэвид Натт сообщил, что почти любой человек, употребляющий любой алкоголь, почувствует изменения в мозге, когда прекращает употреблять алкоголь.

Если выпить небольшое количество алкоголя, это может проявляться как спутанность сознания, но после большего количества у вас может возникнуть тревога.

Это вызвано несколькими факторами. С физической точки зрения похмелье повышает уровень гормона стресса кортизола, а также повышает АД и частоту сердечных сокращений, что может заставить вас чувствовать себя беспокойно.

Это также мочегонное средство, то есть оно заставляет вас много мочиться и может привести к обезвоживанию, что может привести к головокружению, усталости и тревоге.

Более того, есть исследования, показывающие, что уровень дофамина (гормона счастья) снижается во время похмелья.

Но часть этой утренней тревоги запускается в вашем мозгу накануне вечером. По словам профессора Натта, когда алкоголь попадает в вашу кровь, ваше тело адаптируется к опьянению.

Но когда ваш мозг это чувствует, он пытается взять под контроль, приказывая вашему телу бодрствовать. Мозг продолжает это делать и после того, как алкоголь покидает ваше тело назад, когда на следующее утро вы больше не будете пьяны, ваш мозг может все еще вести себя так, словно он борется с успокаивающим средством, заставляя сердце ускоряться и наполнять вас тревогой.

Какой алкоголь даст меньше тревожности на утро

Пиво

Если вы хотите не испытывать тревоги утром, то пиво является более или менее оптимальным вариантом.

"Пиво - это напиток, который существует много веков, его создали не из социальных соображений или питья для удовольствия, а для того, чтобы действительно поддерживать нас в состоянии гидратации", - говорит профессор.

До 18 века почти все в Британии пили небольшое количество пива вместо воды, поскольку в нем (относительно небольшое) содержание алкоголя. Напиток также сытнее многих других напитков, что заставляет многих людей пить меньше.

Слабоалкогольное и безалкогольное пиво лучше для вашего психического здоровья на следующий день.

Кстати, наиболее тяжелыми напитками в плане похмелья являются бренди, виски и красное вино.

Добавим, что красное вино также хуже белого, поскольку оно содержит тирамин и гистамин, вызывающие тревогу, как известно.