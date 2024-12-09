Фітнес-тренер розповів, що відбувається в організмі після келиха вина

Що відбувається, коли ми випили келих вина або пива? Алкоголь - це не просто напій, а хімічна речовина, яка впливає на організм із перших хвилин споживання.

Як саме це відбувається і що варто знати про помірне вживання спиртного, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Шлях алкоголю в організмі

Натщесерце алкоголь швидше потрапляє в кров через шлунок, подразнюючи його слизову оболонку. Це зумовлює швидке сп’яніння - вже за 30 хвилин після вживання.

алкоголь швидше потрапляє в кров через шлунок, подразнюючи його слизову оболонку. Це зумовлює швидке сп’яніння - вже за 30 хвилин після вживання. Якщо перед вживанням їжі (особливо жирної), алкоголь рухатиметься далі в тонкий кишківник, і процес його всмоктування сповільниться, відкладаючи ефект сп’яніння приблизно на годину.

Газовані напої, такі як шампанське, прискорюють всмоктування алкоголю через стимуляцію пілоричного сфінктера - своєрідних "воріт" між шлунком і тонким кишківником.

Що відбувається при потраплянні алкоголю в крові

Потрапивши в кров, алкоголь починає пригнічувати гальмівні центри нервової системи, викликаючи емоційне піднесення, яке швидко змінюється втомою та сонливістю.

Печінка розщеплює алкоголь, перетворюючи його на токсичний ацетальдегід, а потім на оцтову кислоту, воду та вуглекислий газ. Проте печінка працює з певною швидкістю: близько 14 г чистого алкоголю за годину, що відповідає 44 мл горілки, 148 мл вина чи 355 мл пива. Зловживання цим процесом може серйозно нашкодити здоров’ю.

Алкоголь і стать: хто витриваліший?

Жінки сп’яніють швидше за чоловіків через меншу м’язову масу та більшу кількість жирової тканини, яка не допомагає "поглинати" алкоголь.

сп’яніють швидше за чоловіків через меншу м’язову масу та більшу кількість жирової тканини, яка не допомагає "поглинати" алкоголь. Гормональні коливання перед критичними днями можуть ще більше посилювати ефект алкоголю.

Помірне вживання алкоголю може мати позитивний ефект для здоров’я, але лише за умови відповідального підходу. Наприклад, дослідження в США показало, що ті, хто вживав 6 келихів червоного вина на тиждень, мали нижчий ризик серцевої недостатності порівняно з тими, хто не пив зовсім.

Іспанські вчені також виявили, що червоне вино:

Знижує артеріальний тиск і рівень запалень.

Сприяє зростанню "корисних" бактерій у кишківнику, що пов’язані зі стрункішою статурою.

Біле вино чи міцні напої не мають подібних доведених переваг.

Алкоголь може бути частиною здорового способу життя, якщо:

Вживати його помірно.

Віддавати перевагу червоному вину.

Уникати зловживання, щоб не нашкодити печінці та загальному здоров’ю.

Проте важливо зважувати всі "за" і "проти" та пам’ятати про індивідуальні особливості організму. Ваше здоров’я завжди має бути на першому місці!