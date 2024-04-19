"Мои взгляды изменились". Известная украинская актриса рассказала о мыслях пойти на фронт

Известная украинская актриса Анастасия Карпенко призналась, что могла бы пойти в армию, если бы у нее не было детей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для YouTube-канала Алины Доротюк .

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Знаменитость, у которой сейчас воюют муж и отец, говорит, что из-за ее 3-летней дочери Марии она не решается вступить в ряды в ВСУ.

"Если бы Маруси не было, то я из тех людей, которые могли бы пойти и в армию", - говорит Анастасия.

"У меня все абсолютно изменилось. Мои взгляды изменились. И, нет, с Марией это - невозможно. Потому что она - номер один для меня", - добавила Карпенко.

Анастасия откровенно обсуждает с дочерью ситуацию в Украине. Девочка осведомлена о военных действиях в стране и о том, что ее отец участвует в защите родины.

Однако Анастасия стремится обеспечить своей дочери нормальное детство и поэтому посвящает ей как можно больше времени. Именно поэтому актриса не может бросить все и отправиться на передовую.

Напомним, Анастасия - украинская актриса, известная по ролям кардиохирурга Оксаны Ковальчук в телесериале "Врач Ковальчук" и Даны Романовой в шоу "За три дня до любви".

В 2015 и 2017 годах сыграла в проектах "Слуга народа" и "Леся+Рома" в 2005 году.

В творчестве Анастасии также ряд русскоязычных сериалов.