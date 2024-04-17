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Известный музыкант идет в ВСУ. Он обратился к украинцам с просьбой

Среда 17 апреля 2024 16:03
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Известный музыкант идет в ВСУ. Он обратился к украинцам с просьбой Вадим Королюк мобилизовался в ВСУ (фото: Instagram/vadym_korolyuk)
Автор: Василина Копытко

Известный украинский музыкант, гитарист популярных групп Нумер 482 и МОВА Вадим Королюк мобилизовался в ВСУ и просит о помощи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram-аккаунте Вадима.

"Уважаемые друзья, коллеги, знакомые. С каждой секундой все ближе становится тот момент, когда я присоединюсь к нашему славному войску", - написал Королюк.

Известный музыкант идет в ВСУ. Он обратился к украинцам с просьбой

Вадим Королюк (фото: instagram.com/vady m_korolyuk)

Уже в ближайшее время музыкант отправится в учебный центр, где пройдет курс базовой военной подготовки.

Известный музыкант идет в ВСУ. Он обратился к украинцам с просьбойВадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Сейчас артист нуждается в финансовой помощи в приобретении необходимой амуниции и предметов обихода.

Помочь Вадиму можно, скинув посильную сумму на Монобанку по ссылке.

Известный музыкант идет в ВСУ. Он обратился к украинцам с просьбойВадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Кто такой Вадим Королюк

Королюк - гитарист с разножанровым опытом. Занимается музыкой около 20 лет.

Имеет опыт игры с известными артистами, среди которых Злата Огневич, Нумер 482, и с джазовым оркестром.

Самостоятельно усвоил принципы джазовой импровизации и продолжает развиваться в этом направлении.

Один из лучших украинских музыкантов, играющих в стилях джаз, блюз и фанк.

Вадим занимается также преподавательской деятельностью.

Ранее мы сообщали о том, что известный телеведущий мобилизовался и принял присягу (фото, видео).

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