Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Світлана Лобода дуже здивувала своїх фанатів новою фотографією
Популярна українська співачка Світлана Лобода виставила у своєму Instagram дивну фотографію, якою здивувала своїх шанувальників. На знімку співачка сидить на унітазі, а біля її ніг на підлозі валяється плакат із зображенням лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна.
Деякі фанати Лободи вирішили, що таким чином співачка хотіла принизити свого передбачуваного колишнього коханця і батька молодшої дочки, яку назвали Тільда.
Лобода принизила Тілля Ліндеманна (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Геолокація на фото Лободи підтверджує, що вона була на концерті гурту Rammstein, який виступив 29 липня в Москві на стадіоні "Лужники".
Раніше у Лободи і Ліндеманна був роман, який також несподівано закінчився, як і почався. Вона ніколи публічно не говорила про те, що батько її молодшої дочки Ліндеманн, але в одному з інтерв'ю заявила, що він приголомшливий чоловік та його знає весь світ.
Користувачі мережі також прокоментували нове фото Лободи.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Світлана Лобода без сорому показувала поцілунки з новим бойфрендом, який дуже схожий на Линденманна.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода підігріла чутки про близькі відносини з Єгором Кридом після того, як привітала артиста з 25-річчям.