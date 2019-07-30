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Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

STYLERЖиття    30.07.2019 - 08:52
Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)
Лобода принизила Тілля Ліндеманна (фото: колаж РБК-Україна)

Світлана Лобода дуже здивувала своїх фанатів новою фотографією

Популярна українська співачка Світлана Лобода виставила у своєму Instagram дивну фотографію, якою здивувала своїх шанувальників. На знімку співачка сидить на унітазі, а біля її ніг на підлозі валяється плакат із зображенням лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Деякі фанати Лободи вирішили, що таким чином співачка хотіла принизити свого передбачуваного колишнього коханця і батька молодшої дочки, яку назвали Тільда.

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Лобода принизила Тілля Ліндеманна (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Геолокація на фото Лободи підтверджує, що вона була на концерті гурту Rammstein, який виступив 29 липня в Москві на стадіоні "Лужники".

Раніше у Лободи і Ліндеманна був роман, який також несподівано закінчився, як і почався. Вона ніколи публічно не говорила про те, що батько її молодшої дочки Ліндеманн, але в одному з інтерв'ю заявила, що він приголомшливий чоловік та його знає весь світ.

Користувачі мережі також прокоментували нове фото Лободи.

  • Дивлячись на колишнього взагалі нічого не можна захотіти. Це ж стрес!
  • Ух, зростає дівчисько, Лобода. Щоб тобі повернулося за те, що ти скидаєш людей і ламаєш;
  • Дуже чекали вас, особливо під одну особливу пісню!
  • Любов зла, полюбиш і Ліндеманна;
  • Все, що залишається - постити фото. Так йому пофіг на всіх. Якщо навіть його колишня дружина пішла до гітариста Круспе.
  • Явно не схоже на Лужники;
  • Що це за зміст фото? Унітаз, розсунуті ноги, Лінденманн на підлозі валяється. Треба було тоді його живцем туди покласти.

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Світлана Лобода без сорому показувала поцілунки з новим бойфрендом, який дуже схожий на Линденманна.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода підігріла чутки про близькі відносини з Єгором Кридом після того, як привітала артиста з 25-річчям.

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