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Лобода показала нове фото з Линдеманном і влаштувала страшний скандал через чайник

STYLERПерсони    18.10.2019 - 11:13
Лобода показала нове фото з Линдеманном і влаштувала страшний скандал через чайник
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Стало відомо про "понти" і примхи Світлани Лободи перед концертами

Світлана Лобода та її команда бувають дуже примхливі. Про "понти" української співачки, яка більшу частину часу гастролює по Росії, розповів відомий промоутер Сергій Лавров.

За його словами, перед концертами Лобода вимагає купувати для неї нові чайники. А директор суперзірки особисто перевіряє посуд. Лавров згадав, що в одному з міст, де повинна була виступати Світлана, організатори недогледіли і надали "вчорашній чайник з шматочком накипу".

Лобода показала нове фото з Линдеманном і влаштувала страшний скандал через чайник

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Був страшний скандал", - розповів Лавров "Комсомольській правді" і додав, що в підсумку організатори приносили команді співачки чек, щоб ті подивилися, що чайник новий і "велика Лобода нічим не отруїться".

Цікавим виявився той факт, що останнім часом організаторів виступів Світлани Лободи лякає не так її побутовий райдер, а бонуси за концерт.

"Я чув, що директор Свєти домовляється на один гонорар, а потім, якщо в залі аншлаг, перед виходом артиста вимагає додаткову плату. Чутка рознеслася швидко, і всі боялися попасти на гроші", - зазначив зірковий промоутер.

Лобода показала нове фото з Линдеманном і влаштувала страшний скандал через чайник

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Що їсть і п'є Лобода перед концертами

До речі, якщо говорити про побутовий райдер української співачки, то в ньому є кілька досить цікавих пунктів. Наприклад:

  • літає Лобода тільки бізнес-класом, віддає перевагу "Аерофлот" ("Сухий Суперджет", до речі, який не так давно загорівся в московському аеропорту, - у неї у "чорному" списку);
  • зірку обов'язково повинні супроводжувати як мінімум двоє охоронців;
  • номер в готелі - президентський люкс, не менше;
  • добові співачці в розмірі 200 доларів виплачуються незалежно від харчування в готелі;
  • автомобіль - тільки Rolls-Royce або Maybach не старше двох років;
  • у гримерці - напої і закуски з "ресторанною подачею": суп на кокосовому молоці, спаржа на грилі, цукрозамінник, італійське вино 12-річної витримки, шампанське Dom Perignon, ціна якого більше 10 тис. грн за пляшку.

Як Світлана Лобода святкує день народження

18 жовтня Світлана Лобода святкує день народження - співачці виповнюється 37 років. Артистка вже встигла погуляти на вечірці на честь свого свята. В Instagram жінка опублікувала фото вечірки, куди були запрошені члени її команди і зіркові друзі.

"Мій день", - написала Лобода і додала хештег #мояночь.

На одному зі знімків, до речі, Світлана позує з культовим вокалістом Rammstein Тіллем Ліндеманном, який, швидше за все, є батьком її молодшої дочки Тільди, і дизайнером Бічоллою (Анзором Тетрадзе).

Лобода показала нове фото з Линдеманном і влаштувала страшний скандал через чайник

Світлана Лобода і Тіль Ліндеманн (фото: instagram.com/lobodaofficial)

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