Предательница и фанатка Путина, бывшая киевлянка Любовь Успенская получила паспорт гражданина РФ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.
Предательница родилась в Киеве. В 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала оттуда в США.
В 1993 году исполнительница приехала в страну-агрессора, где начала начала начала строить карьеру.
У артистки был американский паспорт, но российских документов до этого момента у нее не было. Теперь же она стала гражданкой России.
Любовь Успенская (фото: российские СМИ)
"Я уже отпраздновала получение гражданства России. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", - призналась она в комментарии пропагандистам.
Отметим, что Любовь Успенская с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает действия РФ и диктаторский режим Путина.
Она активно выступает на концертах, зарабатывая кровавые рубли. А о своих корнях и родине она давно забыла.
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