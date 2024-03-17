Любовь Успенська отримала громадянство Росії

Запроданка народилася у Києві. У 1977 році вона емігрувала в Італію, а через сім місяців виїхала звідти до США.

У 1993 році виконавиця приїхала до країни-агресорки, де почала почала будувати кар’єру.

В артистки був американський паспорт, але російських документів до цього моменту у неї не було. Тепер же вона стала громадянкою Росії.

Любов Успенська (фото: російські ЗМІ)

"Я вже відсвяткувала отримання громадянства Росії. І я щаслива, що тепер є громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію, і думаю, що моя мрія збулася", - зізналася вона у коментарі пропагандистам.

Зазначимо, що Любов Успенська з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує дії РФ і диктаторський режим Путіна.

Вона активно виступає на концертах, заробляючи криваві рублі. А про своє коріння та батьківщину вона давно забула.