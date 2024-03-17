Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Любовь Успенская получила гражданство России

Предательница родилась в Киеве. В 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала оттуда в США.

В 1993 году исполнительница приехала в страну-агрессора, где начала начала начала строить карьеру.

У артистки был американский паспорт, но российских документов до этого момента у нее не было. Теперь же она стала гражданкой России.

Любовь Успенская (фото: российские СМИ)

"Я уже отпраздновала получение гражданства России. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", - призналась она в комментарии пропагандистам.

Отметим, что Любовь Успенская с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает действия РФ и диктаторский режим Путина.

Она активно выступает на концертах, зарабатывая кровавые рубли. А о своих корнях и родине она давно забыла.