Моя маленька боротьба: Сенцов зробив Зеленському символічний подарунок (відео)

Політв'язень Олег Сенцов, якого звільнили з полону Кремля 7 вересня, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES), що проходить у Києві, де зробив Володимиру Зеленському символічний подарунок.

Сенцов поклав у банку з синьо-жовтим прапором тюремний знак зі своїм зображенням і прізвищем - його він носив під час ув'язнення. Після чого колишній в'язень передав цей символ президентові з проханням наповнити банку знаками інших звільнених українців.

Зеленський отримав подарунок від Сенцова (скрін відео: YouTube/Прямий)

Олег розповів, що ця банка з синьою та жовтою смужкою і написом "Слава Україні!" дуже дратувала тюремників. Вони постійно забирали символ, зривали прапор, розтоптували.

Зеленський отримав подарунок від Сенцова (фото: yes-ukraine.org)

"Це була маленька моя боротьба. Це, звичайно, не Іловайськ, не Дебальцеве. Я не був на Донбасі, не був на війні, мене заарештували за два дні до того, як я мав туди поїхати. У кожного своя доля. І я вів свою маленьку боротьбу, нікому не відому нікому не помітну, один на один з цією системою", - розповів Сенцов.

Зеленський отримав подарунок від Сенцова (фото: yes-ukraine.org)

Варто відзначити, що на нагрудному тюремному знакові Олега Сенцова зазначено, що він "схильний до втечі".

"Пане президенте, зробіть якомога швидше, щоб банка була повною", - резюмував Олег Сенцов.

Зеленський отримав подарунок від Сенцова (відео: YouTube/Прямий)

Раніше ми писали, що Олег Сенцов нарешті зустрівся з мамою і сином, які виїхали з Криму, як тільки побачили, що їхня рідна людина ступила на українську землю в Борисполі.