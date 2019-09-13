Моя маленькая борьба: Сенцов сделал Зеленскому символический подарок (видео)

Политзаключенный Олег Сенцов, которого освободили из плена Кремля 7 сентября, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), которая проходит в Киеве, где сделал Владимиру Зеленскому символический подарок.

Сенцов положил в банку с сине-желтым флагом тюремный знак со своим изображением и фамилией - его он носил во время заключения. После чего бывший узник передал этот символ президенту с просьбой наполнить банку знаками других освобожденных украинцев.

Зеленский получил подарок от Сенцова (скрин видео: YouTube/Прямий)

Олег рассказал, что эта банка с синей и желтой полоской и надписью "Слава Украине!" очень раздражала тюремщиков. Они постоянно забирали символ, срывали флаг, растаптывали.

Зеленский получил подарок от Сенцова (фото: yes-ukraine.org)

"Это была маленькая моя борьба. Это, конечно, не Иловайск, не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне, меня арестовали за два дня до того, как я должен был туда поехать. У каждого своя судьба. И я вел свою маленькую борьбу, никому не известную, никому не заметную, один на один с этой системой", - рассказал Сенцов.

Зеленский получил подарок от Сенцова (фото: yes-ukraine.org)

Стоит отметить, что на нагрудном тюремном знаке Олега Сенцова указано, что он "склонен к побегу".

"Господин президент, сделайте как можно быстрее, чтобы банка была полной", - резюмировал Олег Сенцов.

Зеленский получил подарок от Сенцова (видео: YouTube/Прямий)

Ранее мы писали, что Олег Сенцов наконец-то встретился с мамой и сыном, которые выехали из Крыма, как только увидели, что их родной человек ступил на украинскую землю в Борисполе.