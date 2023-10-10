MARUV после рождения ребенка вернулась в Россию и спонсирует войну

Певица-предательница Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, вернулась в Россию, где продолжила зарабатывать кровавые рубли, спонсируя тем самым страну-агрессорку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал BespaLOVmedia.

MARUV вернулась в Россию

О том, что украинская певица, которая ни разу не высказала свою позицию по поводу войны на ее родине, вернулась на российскую сцену, сообщил блогер Богдан Беспалов.

Как известно, некоторое время после полномасштабного вторжения артистка находилась в Киеве, а после родов она сбежала в Турцию, а впоследствии - оказалась в Лондоне.

Анна Корсун (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)

А теперь, когда Анна Корсун поняла, что в Украине ее никто не ждет, она решила возобновить свою карьеру в РФ.

По словам скандального блоггера, MARUV выпустила русскоязычный трек "Big Mama Boss" и активно рекламирует его в соцсетях, в том числе на запрещенной в Украине платформе "Вконтакте".

MARUV рекламирует свою песню на платформе "ВКонтакте" (фото: vk.com/maruv_live)

"То есть команда MARUV вкладывает средства в рекламу на российской платформе. Мы понимаем, что налоги идут в страну-агрессорку, а затем из этих налогов высчитываются средства и летят ракеты на Украину. То есть можно абсолютно официально сказать, что певица MARUV сейчас таким образом поддерживает деньгами" российский террор против своей же родины", - отметил Беспалов.

Блогер также добавил, что молчунья может даже скоро появиться на одной из российских музыкальных премий.

"Аня Корсун наконец выбрала свою позицию, выбрала свой вектор развития как российской певицы украинского происхождения. MARUV возвращается на российскую сцену. Именно поэтому появились релизы на русском, активная реклама в "Вконтакте", - сказал Беспалов.