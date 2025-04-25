Язык, рыба и эмоции: как появилось выражение "ревіти білугою" и где мы всю жизнь ошибаемся?

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно "білуга" стала символом безнадежного плача? Это выражение, которое часто звучит в разговорах, скрывает в себе целую историю эмоций, которые трудно сдержать.

Что означает выражение "ревіти білугою", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение украинского языковеда Александра Авраменко в YouTube .

Есть одна интересная особенность нашего языка - фразеологизм "ревіти білугою". Наверное, каждый из вас хотя бы раз слышал это выражение, когда речь идет о громком плаче или крике.

Однако, задумывались ли вы, почему именно белуга стала символом такого отчаянного крика?

Дело в том, что белуга - это морская рыба, которая, как и большинство других рыб, является полностью немой.

Возникает вопрос: почему в народе используется это выражение для описания громкого плача, если сама белуга не способна издавать никаких звуков? И вот здесь мы подходим к ошибке.

На самом деле правильно было бы говорить "ревіти білухою". Белуха - это вид морского млекопитающего, который относится к семейству дельфиновых и может достигать 6 метров в длину и весить до полутора тонн.

Именно она обладает способностью издавать громкие звуки, похожие на рев. Поэтому вместо малоизвестной "білухи" в народе распространилось ошибочное "білуга", и это выражение утвердилось в нашем языке.