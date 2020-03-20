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У Києві обмежать рух на мосту Патона через реконструкцію

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 15:52
У Києві обмежать рух на мосту Патона через реконструкцію
Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Обмеження будуть введені з 21:00 10 квітня

У Києві частково обмежать рух на мосту Патона через масштабну реконструкцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Наголошується, що на мосту Патона буде обмежено рух крайніми правими смугами. Обмеження будуть введені з 21:00 10 квітня.

"На мосту їм. Патона чекає масштабна реконструкція. Адже споруда знаходиться в незадовільному стані. Вже зараз споруда досліджують фахівці Українського інституту сталевих конструкцій ім. Шимановського. Експертний висновок підготують через кілька тижнів. Після цього, розробимо проєктно-кошторисну документацію", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що за попередніми рекомендаціями фахівців, до моменту реконструкції, щоб зменшити навантаження на міст, буде обмежено рух крайніми правими смугами.

У Києві обмежать рух на мосту Патона через реконструкцію

Нагадаємо, 8 березня в Києві частково обмежили рух на вулиці Степана Бандери у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження руху діятиме до 26 квітня. Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджої частини.

Крім того, 7 березня в Києві почалися ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Додамо, що з 1 квітня поточного року громадський транспорт столиці переходить на електронний квиток. Постійні користувачі транспорту зможуть використовувати Kyiv Smart Card, а інші - купувати QR-квиток на одну поїздку в паперовому або електронному вигляді. Також вводяться "туристичні" проїзні.

У Києві на проспекті Бандери частково обмежать рух У центрі Києва перекриють рух транспорту через ремонт
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