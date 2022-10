Москва - полякам, Питер - финнам: Россию уже делят на части

В Праге на днях устроили акцию с шуточным референдумом о судьбе Калининградской области РФ, которую, как считают организаторы мероприятия, было бы "исторически справедливо" присоединить к Чехии.

Почему так? Дело в том, что город Тувангсте - первое название Калининграда - был основан в 1255 году тевтонскими рыцарями на месте прусского поселения Tuwangste, в честь чешского короля Премысля Отакара II. Тевтонцы возвели тут замок Кенигсберг, и это название распространилось на весь город.

В 16 веке Кенигсберг стал столицей Пруссии, зависимой от польского короля как феод, некоторое время входил в состав Речи Посполитой, Королевства Пруссии, а в 1871 году город стал частью новосозданной Немецкой империи. После Второй мировой войны Кенигсберг оказался во владении СССР, а после распада Союза - остался в составе РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В США призвали готовиться к распаду России, чтобы уменьшить его последствия

Мероприятие провели возле посольства РФ в Праге. Как отмечают организаторы шуточного референдума относительно Калининграда, вместе возвращением этого старинного чешского города Краловец на родину, Чехия таким образом сможет "законно получить" выход к морю.

Тут стоит обратить внимание, что в сети шуточную инициативу о присоединении Калининграда к Чехии одобрило немалое количество пользователей, которые стали публиковать в интернете соответствующие карты и изображения.

Кроме того, на таких "новых" картах Европы вместе с чешским городом Краловец (Калининград) можно увидеть и финский Саннасбург - то есть Санкт-Петербург.

Карта Европы с указанием финского Санкт-Петербурга (фото: скрин twitter.com/apmassaro3)

Так, пользователи соцсетей обыгрывают проведение соответствующего "референдума", который позволит включить северную столицу РФ вместе с Ленинградской области в состав Финляндии. Кроме того, в интернете уже создали страничку финского Питера.

Welcome to the official profile of St Sannasburg & Sannagrad Oblast After a successful referendum, 98.69% of St Petersburg residents & 96.97℅ of Leningrad Oblast residents decided to merge with the Finland while renaming to St Sannasburg & Sannagrad Oblast respectively.