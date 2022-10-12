Москва - полякам, Пітер - фінам: Росію уже ділять на частини

Марні спроби Росії анексувати частину території України засудив весь цивілізований світ, а жителі європейських країн тролять загарбників з їхніми "референдумами", проводячи акції з жартівливими голосуваннями про приєднання Калінінградської області, Москви та Санкт-Петербурга до своїх держав.

Як зараз ділять Росію, якій через війну проти України пророкують розпад, та які міста та регіони вже "бронюють" європейці - читайте у матеріалі нижче.

Калінінград до Чехії

У Празі днями влаштували акцію з жартівливим референдумом про долю Калінінградської області, яку, як вважають організатори заходу, було б "історично справедливо" приєднати до Чехії.

Учасники акції взяли участь у референдумі за приєднання Калінінградської області до Чехії та утворення Кралівського краю pic.twitter.com/iBM5kyniiJ — Рустем Адагамов (@adagamov) October 10, 2022

Чому так? Річ у тому, що місто Тувангсте - перша назва Калінінграда - було засноване в 1255 тевтонськими лицарями на місці прусського поселення Tuwangste, на честь чеського короля Премисля Отакара II. Тевтонці звели тут замок Кенігсберг, і ця назва поширилася на все місто.

У 16 столітті Кенігсберг став столицею Пруссії, залежною від польського короля як феод, якийсь час входив до складу Речі Посполитої, Королівства Пруссії, а в 1871 році місто стало частиною новоствореної Німецької імперії. Після Другої світової війни Кенігсберг опинився у володінні СРСР, а після розпаду Союзу залишився у складі РФ.

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Захід провели біля посольства РФ у Празі. Як відзначають організатори жартівливого референдуму щодо Калінінграда, разом із поверненням цього старовинного чеського міста Краловець на батьківщину, Чехія таким чином зможе "законно отримати" вихід до моря.

Санкт-Петербург - фінам

Тут варто звернути увагу, що в мережі жартівливу ініціативу щодо приєднання Калінінграда до Чехії схвалила чимала кількість користувачів, які почали публікувати в інтернеті відповідні карти та зображення.

Крім того, на таких "нових" картах Європи разом із чеським містом Краловець (Калінінград) можна побачити і фінський Саннасбург - тобто Санкт-Петербург.

Карта Європи із зазначенням фінського Санкт-Петербурга (фото: скрін twitter.com/apmassaro3)

Так, користувачі соцмереж обіграють проведення відповідного "референдуму", який дозволить включити північну столицю РФ разом із Ленінградською областю до складу Фінляндії. Окрім того, в інтернеті вже створили сторінку фінського Пітера.

Візьміть до офіційного перегляду Сент-Саннасбург & Саннаград Область Після успішного референдуму, 98.69% Сент-Петербурзька rezidents & 96.97℅ of Leningrad Oblast rezidents decidid to merge з Финляндською областю Сен-Сен. — St Sannasburg (@sannasburg) October 9, 2022

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Москва - до Польщі

У мережі також з'явився профіль польської Москви, яка, переконані користувачі інтернету, у разі проведення референдуму неодмінно опиниться у складі цієї країни. Характерно, що в цьому випадку також наводяться "історичні обґрунтування", зокрема, захоплення цієї столиці Московського царства військами Речі Посполитої чотири століття тому.

"Ласкаво просимо на офіційний профіль Moskwa, тепер після референдуму вона повернута Польщі через 412 років! 97,29% жителів Москви проголосували на референдумі, проведеному на річницю взяття Кремля поляками на чолі зі Станіславом Жолкевським за повернення на Польщу", - йдеться в публікації на даному профілі.

У мережі створили профіль про польську Москву за підсумками майбутнього референдуму (фото: скрін twitter.com/PolishMoscow)

Тут варто зазначити, що сучасна політика воєнної експансії РФ та захоплення територій інших держав із фарсом про фейкові "референдуми" не лише абсолютно безперспективні для Кремля - міжнародне право це не визнає, а захисники України продовжують звільняти свою землю - а й руйнівні.

Так, крім санкційного тиску, поразок на театрі військових дій, величезних втрат в живій силі та техніці, регресії в економіці - сукупність факторів, які можуть значно прискорити розпад РФ - країни-агресорки.