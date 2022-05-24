Чи можуть Кубань і Бєлгород повернутися на історичну батьківщину - в Україну?

Одним з варіантів розвитку ситуації експерти називають розвал РФ на окремі республіки та регіони, при якому в Україну можуть повернутися Історичні території - Кубань і Бєлгород.

Однак жителів РФ схоже влаштовує цей "відкат в глибоке минуле", масові втрати російських військових, покалічені молоді хлопці та падіння економіки.

З дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшло вже три місяці. За цей час проти РФ введено багато санкцій, з країни масово йдуть іноземні компанії, люди втрачають роботу і логічною реакцією росіян була б на таку політику влади - масові протести.

Чи можуть Кубань і Бєлгород повернутися до складу України та чи потрібно це нашій країні - читайте в матеріалі Styler нижче.

За словами кандидата політичних наук і доктора філософії Олексія Буряченко, саме федеративний лад, з глибокими повноваженнями для регіоналів, якраз і цементував таку різну Росію в одну багатонаціональну державу.

Росія більшість природних ресурсів видобуває в найдальших республіках Федерації та багато хто з внутрішніх і зовнішніх політичних гравців давно не проти відірвати цю прибуткову артерію від ненаситної Москви.

"Розпад РФ буде автоматично означати повернення всіх окупованих територій Грузії, Молдові, Японії й, звичайно ж, Україні. А щодо можливої подальшої долі Кубані та Бєлгорода, що є частиною РФ, можна буде говорити тільки після публічного рішення тих людей, які проживають на тих територіях.

Спочатку від'єднання від РФ, потім референдум про приєднання до України, потім відповідне звернення до України - саме такий формально-юридичний шлях, подолавши який, ці землі, добровільно і за власною ініціативою, можуть повернутися в Україну.

Також зазначу, що у військове захоплення Кубані та Бєлгорода Україною я не вірю, адже Україна не агресор і на таке порушення міжнародного законодавства ніколи не піде", - вважає Буряченко.

А ось директор "Якість гарантовано" Єгор Шишенок вважає, що південні регіони Росії можуть у разі розвалу утворитися в окрему незалежну державу. На сході частину РФ забере Китай і Японія, які вже давно мають територіальні претензії до РФ.

"Китай і Японія мають територіальні претензії до Росії, а скористатися її слабкістю саме зараз – це геополітичний подарунок, який випадає раз на сто років.

Так що логічно, якщо території по Єнісей, а можливо навіть по Обь, якщо не політично, то, принаймні, економічно відійдуть в зону повного впливу цих держав. Південні регіони Росії також можуть відокремитися і стати умовно незалежною державою", - пояснив експерт.

Однак, він вважає, що повернення Кубані та Бєлгорода до складу України небажано, оскільки це вдарить по нашій економіці.

"Вхід навіть частини південних земель Росії (та ж Кубань) до складу України для нас не дуже і бажаний. По-перше, вигідніше отримувати з цих територій репарації, ніж самим вкладатися в їх розвиток.

По-друге, ментально інший і відверто копроцентричний світогляд більшості росіян, що живуть на тих територіях, буде занадто токсичним для українського суспільства і буде гальмувати європейську трансформацію України, яку ми всі так прагнемо", - підкреслив Єгор Шишенок.

На думку незалежного експерта, доктора економічних наук Олександра Хмелевського, у РФ є регіон, який вже давно прагне до самостійності - це Сибір, який забезпечує Росію нафтою і газом.

І приносить істотну частину валютної виручки та доходів бюджету. Ще в 1918 році там була створена самостійна держава Сибірська директорія, яка потім увійшла до складу Росії.

Хотіли б відокремитися від Росії й Урал, Татарстан і Башкортостан. Але Урал зробити це самостійно, без Сибіру - не може.

Хмелевський назвав єдину умову, за якої Дон і Кубань могли б увійти до складу України.

"Регіон Дону і Кубані, хоча і прагне до широкої автономії, проте там великодержавні настрої панують і відділятися від Росії вони не збираються. Що стосується інших регіонів, то їх відокремлення виглядає досить малоймовірним.

Зараз провідні країни світу дотримуються принципу непорушності кордонів, встановлених після Другої світової війни. Відхід від цього принципу може привести до глобального конфлікту і переділу Європи. Непорушності кордонів дотримується й Україна.

Ніхто на державному рівні не піднімає питання зміни кордонів і приєднання до України нових територій. Тому ймовірність приєднання до України українських етнічних територій навіть за умови розпаду Росії виглядає малоймовірною. Тільки якщо тенденція до зміни кордонів охопить Європу, а в Росії почнеться громадянська війна, можливо, Україна зможе повернути деякі свої етнічні території", - пояснив експерт.