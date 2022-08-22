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Данілов зробив заяву про розпад Росії та хитанні всередині російського суспільства

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 22:44
Данілов зробив заяву про розпад Росії та хитанні всередині російського суспільства Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українці на власні очі побачать розпад РФ та в цьому вигляді вона не буде функціонувати. Цьому сприяє відсутність одноголосної підтримки війни у російському суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "24 каналу".

"Російське суспільство вже починає хитатися. Одноголосної підтримки їхнього диктатора Путіна вже немає", - заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що росіяни вже думають про відповідальність за злочини, скоєні проти українського народу, про неминучість покарання. Також багато жінок зрозуміли, що їх чоловіки дедалі частіше повертаються в Росію у чорних пакетах.

Такі дії поступово будуть впливати на неминучий розпад Російської Федерації, який буде відбуватись на очах українців. Данілов заявив, що вся українська територія буде звільнена, а от на державу-агресорку буде очікувати інша доля.

"Росіяни називали Крим "червоною лінією" й говорили, що з такою образою, як знищення кримського мосту не зможуть змиритися. Однак їм доведеться проковтнути не тільки це, а й багато речей, які їх очікують найближчі 5-7 років", - заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що Росія більше не буде функціонувати у тому вигляді, в якому вона існує зараз.

Нагадаємо, раніше Данілов коментуючи вибухи в Криму заявив, що терористи на українській землі повинні бути покарані.

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