У США закликали готуватися до розпаду Росії, щоб зменшити його наслідки

Про це заявив колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За його словами, керівництво РФ переживає кризу довіри, а проявлені під час війни з Україною слабкості, швидше за все, призведуть до початку краху. Розвал країни, яка охоплює понад 120 етнічних груп, може бути поступовим, але може перетворитися і на неконтрольований процес.

"Якщо ми не підготуємося до такої можливості, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність у світовій геополітиці", - зазначив Ходжес.

Що призведе до розпаду Росії

До розпаду Росії можуть привести кілька факторів. По-перше, це падіння внутрішньої довіри до російської армії, що традиційно була основою легітимності Кремля. Ходжес підкреслив, що якщо чеченці, наприклад, вирішать розв'язати ще одну війну за незалежність, Путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва спричинить ряд подібних повстань по країні.

Крім того, виникне економічна проблема. Через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в РФ, країна не зможе підтримувати населення в 144 млн осіб.

Росія також робила ставку на експорт зброї, але жодна країна зараз не зацікавлена в покупці такої зброї: "навіть у Росії колодязь стоїцизму має свої межі".

Третій фактор-малонаселеність Росії щодо територій, якими володіє країна.

"У сукупності ці дилеми становлять дуже серйозний виклик заходу. Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з крахом. Наша нездатність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому і, як наслідок внутрішніх проблем в РФ, ймовірно, призвели до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге", - підкреслив генерал.