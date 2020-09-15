Як шахраї заманюють у фінансові піраміди та ошукують українців

Як шахраї заманюють українців у фінансові піраміди (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, чим аферисти заманюють українців у фінансові піраміди

Піраміда B2B Jewelry наробила в Україні багато шуму, оскільки після її краху виявилося дуже багато ошуканих українців. Як повідомили в СБУ, на цей момент налічується вже майже 600 тисяч ошуканих вкладників.

Двох організаторів піраміди B2B Jewerly вже відправили під арешт. А приблизні втрати ошуканих вкладників оцінюються вже у 250 мільйонів доларів. В Україні працювали сотні ювелірних салонів, які продавали прикраси та міняли гроші на "сертифікати" з величезними відсотками. На цей момент відкритими залишаються ще 70 магазинів і як пояснюють в правоохоронних органах – для того, щоб вкладники могли повернути хоч якісь гроші. Про це пише видання "Сьогодні".

Пенсіонерка з Києва Тетяна погодилася взяти сережки за 10 тисяч гривень. Їх реальна ціна – коло двох з половиною, але жінці потрібно повернути своїх 18 тисяч, що вона вклала в сертифікати.

Як пояснюють продавці в магазинах, сертифікат – це не договір і вимагати відшкодування за нього неможливо.

"Коли ви робили цю покупку, продавці казали, що це еквівалент нашим виробам. Відповідно якщо ви хочете віддати нам сертифікат, ви можете забрати виріб в нашому магазині", - пояснила одна з продавців.

Ще одна постраждала, Ірина, змушена була обміняти сертифікати на сережки та перстень для доньки. Вона стверджує, що збитків немає і за продукцію змогла повернути гроші.

Як пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса, це типова ознака фінансової піраміди. Той, хто потрапив у неї раніше – отримує прибуток, коштом наступних. Ті, хто прийшов пізніше – практично нічого.

"Вони з'являються, тому що є людська жадібність і тупість. Населення вірить в чудо, бачить "шару" і біжить за цією "шарою", - говорить Фурса.

Клієнтам B2B Jewerly не видавали ніяких документів, чеків чи квитанцій. Просто красиві сертифікати.

"Досить багато випадків, коли людина по суті заходила, щоб купити ювелірні вироби, які там коштують набагато дорожче, ніж в спеціалізованих ювелірних магазинах, а людині пропонували купувати не ювелірний виріб, а сертифікат. Мотивуючи тим, що ви отримаєте через рік 400%. Звичайно, багато людей ведуться на це все, і починається все з тисячі-двох... І коли люди отримують якісь кошти, вони привертають сусідів, знайомих, родичів. Вкладають більше, в результаті на руках виключно сертифікати", - пояснив експерт Євген Грушовец.

Він спробував співпрацю з цією пірамідою і заробити йому не вдалося. В його особистому кабінеті нараховувалися віртуальні відсотки, які вивести не було можливості. Юристи пояснили, що єдиний шлях отримати гроші – в рамках кримінального провадження. Адміністративний позов подавати марно, оскільки його неможливо задовольнити. Судам нікого зобов'язати виплатити 100 тисяч гривень, через те, що їх за фактом ніхто не отримав.

"На додаток до цінних паперів психологічно людей схиляли до більшої надійності цієї схеми. Що є якесь золото... А люди звикли, що золото – це щось надійне. Люди більш психологічно спокійні, коли є салон, коли є магазин, коли можна щось помацати руками", - додав Фурса.

В B2B Jewerly брошка з сапфірами коштує 12 тисяч, внизу ще одна сума – 187 тисяч. Як пояснюють в рекламі піраміди – це додатковий дохід, який клієнт отримає, якщо купить прикрасу.

Фахівці кажуть, що це шахрайство чистої води, оскільки дві третини ціни ювелірного виробу – собівартість золота або срібла. Решта теж не є чистим прибутком. На рентабельність йде 5-10%, оскільки решта йде на оплату праці, податки, амортизацію обладнання.

За останні два роки це було 20 (сумнівних проєктів), які ми чітко зафіксували. "Аркада", "Еліта-центр" – це все ми теж враховували б як фінансові піраміди, через те, що гроші використовувалися не за призначенням. Просто пройшовшись по Хрещатику я нарахував близько 2-3 компаній, які продають дуже екзотичні фінансові інструменти", – розповідає голова Національної комісії з цінних паперів Тимур Хромаєв.

Юристи додають, що єдиний спосіб отримати свої кошти у B2B Jewerly – це подавати масові заяви та цивільні позови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що магазини "піраміди" B2B Jewelry продовжують працювати в Україні.

А також розповідали про те, що розкрито чорні таємниці фінансової піраміди B2B Jewerly.