Вінничанин "кинув" українців на 7 млрд: розкрито чорні таємниці фінансової піраміди

Фінансова піраміда B2B Jewerly (колаж: РБК-Україна)

Магазини фінансової піраміди B2B Jewerly обіцяли українцям золото, срібло і дорогоцінні камені

Фінансова піраміда B2B Jewerly, побудована на ювелірних магазинах, була заснована чоловіком з Вінниці – Миколою Гонтою. А от самої фірми взагалі юридично не існує.

Але попри це піраміда встигла обікрасти українців майже на 7 млрд (точна цифра - 6 млрд 750 млн гривень), йдеться в сюжеті ТСН.

Ще в тому році відкривалися один за одним ювелірні магазини B2B Jewerly – десятки в Україні, Росії і Казахстані. Але ці магазини відрізнялися від звичайних тим, що прикраси ви не купували, а їх вам "дарували". Та ще й доплачували за те, що ви візьмете їх.

Через рік прикраса за 1000 грн повинна була принести вам фантастичні відсотки, але замість золота і срібла вам давали сертифікати на суму від 1 до 27 тисяч гривень. За рік людям обіцяли понад 400% прибутку.

Терміналів у магазинах не було, тільки готівка. Причому брали і в гривнях, і в євро, і доларах. Замість цього вони давали чек з фейковою печаткою.

Спеціалісти кажуть, що ювелірні прикраси тут служили принадою, щоб викликати у людей віру в те, що вони отримають в результаті деякі цінності. Близько 600 тисяч українців стали жертвами піраміди.

Тим часом засновник піраміди Микола Гонта продовжує запевняти українців, що головною його метою був добробут українців.

Як фінансова піраміда обдурила українців на 7 млрд грн (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що СБУ накрила піраміду B2B Jewelry, всі магазини фінансової піраміди закриті. Тим часом адвокати Гонти збираються наполягати на тому, що люди віддавали свої гроші добровільно.