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Магазини "піраміди" B2B Jewelry продовжують працювати: в СБУ зробили заяву

Середа 09 вересня 2020 18:54
Магазини "піраміди" B2B Jewelry продовжують працювати: в СБУ зробили заяву
В СБУ розповіли про роботу магазинів B2B Jewelry (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В СБУ пояснили, чому магазини B2B Jewelry продовжують працювати

В Україні продовжують працювати магазини фінансової піраміди B2B Jewelry навіть після блокування діяльності організації співробітниками СБУ ще наприкінці серпня.

Таким чином інвестори "піраміди" мають ще можливість обміняти придбані сертифікати на продукцію. Про це в Службі безпеки України заявили у відповідь на запит hromadske.ua.

У відомстві поінформували, що трьом причетним до організації B2B Jewelry вже оголосили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом. Також повідомляється, що двом з них обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Експерти вважають, що B2B Jewelry залишилося недовго, магазини незабаром закриють повністю, і людям не варто сподіватися на повернення грошей.

"Це політична воля і воля керівників силового блоку закрити це. Якщо цього не відбувається, то я думаю, що це вже останні дні, "агонія", щоб забрати вже якісь кошти. Але продовження цього буде навряд чи, тому що занадто гучна історія", - сказала експерт Центру економічної стратегії Марія Репко.

Відео: В Україні продовжують працювати магазини фінансової піраміди B2B Jewelry

Нагадаємо, що 27 серпня в СБУ заявили, що блокували діяльність великої фінансової піраміди, через яку українці втратили мільярди. Так, організатори "піраміди" забрали гроші довірливих вкладників на загальну суму понад 250 мільйонів доларів (це близько 6,75 мільярда гривень).

Повідомлялося, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, а всього було задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб. З'ясувалося, вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян.

Відзначимо, ще в травні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звернулася до правоохоронців через проект B2B Jewelry.

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