Піраміда B2B Jewelry звалилася? Українці штурмують магазини і вимагають повернути гроші

В Україні впала фінансова піраміда (колаж РБК-Україна)

В Україні рухнула чергова фінансова піраміда

В Україні впала чергова фінансова піраміда B2B Jewelry і обдурені люди намагаються повернути свої вкладені гроші. Українці вже третій день штурмують магазини в надії повернути кровні.

Так, наприклад, у Харкові компанію представляють нібито спортсмени з Вінниці. Вони всім вкладникам кажуть, що компанія збанкрутувала і відправляють їх додому. Про це пише "Кримінал.нет".

До речі, спортсмени прибули під магазини на шикарних джипах, а люди прокололи їм шини. Зараз банк зупинив операції і заблокував рахунки B2B Jewelry. Вся інформація була передана в правоохоронні органи.

Зазначимо, що B2B Jewelry продавали прикраси з кешбеком більше 100% і брали гроші під 400% річних, гарантом виплат були картонні сертифікати. За даними ГПУ і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

25 березня генеральний директор B2B Jewelry Микола Гонта записав відеозвернення, в якому повідомив, що через коронавірус проект поки ставлять на паузу. Він обіцяв, що вкладники отримають гроші після закінчення карантину. Зауважимо, що всього в компанію вклалися від 200 до 400 тисяч українців.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub сказала, що банки можуть допомогти у виявленні фінкомпаній, які працюють поза межами правового поля.

"Останній кейс по B2B Jewelry дуже показовий у цьому плані: банк зупинив операції, заблокував рахунки компанії, використовуючи інформацію з KYC-файлу. Він побачив клієнта, який, не маючи ніяких ліцензій, отримував кошти від фізичних осіб. Вся інформація була передана до правоохоронних органів та Держфінмоніторингу", – розповіла Катерина Рожкова.

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Автор: Людмила Жукова