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Шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 14:24
Шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей Колаж РБК-Україна: Шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим"
Автор: Світлана Мащенко

Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, аби обкрадати небайдужих людей, що хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.

Про це повідомила пресслужба організації у Facebook.

"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих", - попередили у фонді.

Так виглядає посилання на фейкову сторінку: http://savelife.net.ua/ На щастя, наразі вона вже неактивна.

"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами фонду", - попередили в організації.

В Повернись живим просять переказувати кошти лише за такими посиланнями:

Зазначимо, що станом на 27 лютого Українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії через "єПідтримку".

Раніше повідомлялося, що Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.

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