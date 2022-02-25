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Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів

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П'ятниця 25 лютого 2022 01:14
Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим" (facebook.com/ntkrr)
Автор: Styler

Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.

Про це повідомляється на сторінці фонду в Facebook.

Дії Patreon були здійснені "без попереджень, у дуже непростий для України час".

"Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом із якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тисяч доларів", - йдеться у повідомлені.

"Нам важливо достукатися до керівництва Patreon. Єднаймося!" - додали у "Повернись живим".

Patreon видалив сторінку фонду &quot;Повернись живим&quot;, заблокувавши 250 тисяч доларівPatreon видалив сторінку фонду &quot;Повернись живим&quot;, заблокувавши 250 тисяч доларів

Пізніше український блогер, програміст і лектор Дмитро Малєєв, який працював у Patreon, у Instagram повідомив, що надіслав звернення своїм колишнім колегам. Відповідь, яку він отримав, уже була передана представникам фонду.

Підтримати військових ЗСУ можна за реквізитами:

  • IBAN: UA223226690000026007300905964
  • ЄДРПОУ: 39696398
  • Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
  • Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Читайте про те, де записатися в територіальну оборону, щоб допомогти нашим бійцям.

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