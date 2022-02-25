Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів
Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.
Про це повідомляється на сторінці фонду в Facebook.
Дії Patreon були здійснені "без попереджень, у дуже непростий для України час".
"Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом із якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тисяч доларів", - йдеться у повідомлені.
"Нам важливо достукатися до керівництва Patreon. Єднаймося!" - додали у "Повернись живим".
Пізніше український блогер, програміст і лектор Дмитро Малєєв, який працював у Patreon, у Instagram повідомив, що надіслав звернення своїм колишнім колегам. Відповідь, яку він отримав, уже була передана представникам фонду.
Підтримати військових ЗСУ можна за реквізитами:
- IBAN: UA223226690000026007300905964
- ЄДРПОУ: 39696398
- Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
- Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.
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