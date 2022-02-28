Мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных людей
Благотворительный фонд "Повернись живим" заявил, что злоумышленники создали фейковую страницу, чтобы обворовывать неравнодушных людей, которые хотят перевести средства на помощь украинской армии.
Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.
"Злоумышленники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных", - предупредили в фонде.
Так выглядит ссылка на фейковую страницу: http://savelife.net.ua/ К счастью, сейчас она уже неактивна.
"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами фонда", - предупредили в организации.
В "Повернись живим" просят переводить средства только по таким ссылкам:
Отметим, что по состоянию на 27 февраля украинцы собрали почти пол миллиарда гривен помощи армии через "єПідтримку".
Ранее сообщалось, что Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов.