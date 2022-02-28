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Мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных людей

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 14:24
Мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных людей Коллаж РБК-Украина: мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим"
Автор: Светлана Мащенко

Благотворительный фонд "Повернись живим" заявил, что злоумышленники создали фейковую страницу, чтобы обворовывать неравнодушных людей, которые хотят перевести средства на помощь украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.

"Злоумышленники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных", - предупредили в фонде.

Так выглядит ссылка на фейковую страницу: http://savelife.net.ua/ К счастью, сейчас она уже неактивна.

"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами фонда", - предупредили в организации.

В "Повернись живим" просят переводить средства только по таким ссылкам:

Отметим, что по состоянию на 27 февраля украинцы собрали почти пол миллиарда гривен помощи армии через "єПідтримку".

Ранее сообщалось, что Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов.

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Вооруженные силы Украины повернись живим
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