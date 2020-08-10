Шахраї видають себе за інших: розкрита нова схема афери

Нова схема шахрайства в соціальних мережах (Колаж РБК-Україна)

Шахраї використовують для виманювання грошей сторінки знайомих і друзів

Шахраї в Україні знову активізувалися в соціальних мережах. З'явилася нова схема, при якій злочинці дуже майстерно виманюють гроші у довірливих українців.

Для шахрайства аферисти придумали нову схему і для неї крадуть сторінки в соціальних мережах. Для того щоб все виглядало правдоподібно, шахраї навчилися добре видавати себе за інших людей. Деталі розповіли в "Сніданок з 1+1".

Як розповіла жертва злочинців Світлана, вона побачила на своїй сторінці повідомлення від знайомої людини: "Привіт. У тебе випадково немає банківської картки під рукою? Мені потрібні гроші вивести з електронного гаманця, а на моїй картці термін дії закінчився".

Він попросив переказати на картку Світлани п'ять тисяч гривень і для цього йому був потрібен код і пароль для входу в банк-онлайн.

Світлана зізналася, що знає про те, що цього робити не можна, але вона зробила помилку, через те, що знає цю людину давно і була впевнена, що все безпечно. Оскільки шахрай отримав пароль, він зняв всі гроші з картки Світлани. Дівчині він сказав, що гроші повинні відразу ж повернутися.

"Чекала повернення грошей 5-10 хвилин, а потім за допомогою іншої соціальної мережі зв'язалася з цим товаришем. Виявилося, що це були шахраї", - розповіла Світлана. На її повідомлення не відповіли, а потім заблокували. З банківського рахунку зникло 19 тисяч гривень.

Як розповів приватний детектив Руслан Болгов, це вже класична схема шахраїв. Головна помилка людей полягає в тому, що вони не перевіряють інформацію і не намагаються зв'язатися зі знайомими людьми з допомогою іншого способу зв'язку. Отримавши таке повідомлення, потрібно зателефонувати людині або написати їй в іншій соціальній мережі.

"Ніколи в житті не надавайте своїх особистих даних. Це CVV код картки, паролі від соціальних сторінок, від інтернет-банків. Це особисто ваша інформація навіть якщо вас це запитає ваш рідний брат. Це ваш персональні дані", - пояснив голова комісії з етики Асоціації приватних детективів України Руслан Болгов.

Він додав, що таких шахраїв зараз стає все більше і вони стають все хитрішими, через те, що ретельно дізнаються всі інформацію про людину, яку збираються обдурити.

Експерт порекомендував не відкривати посилання від незнайомих людей. Якщо таке повідомлення прийшло від друга – перепитати його особисто чи телефоном. Також варто встановити індивідуальні паролі до кожної соціальної мережі й, якщо вас все одно зламали – повідомте про це всім своїм друзям і зверніться в поліцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі шахрай обдурив туристів на велику суму.

А також розповідали про те, що ПриватБанк потрапив у скандал через фальшиві купюри в банкоматі.