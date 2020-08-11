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Чистої води розвод: ПриватБанк потрапив в скандал зі страховками

Вівторок 11 серпня 2020 09:45
Чистої води розвод: ПриватБанк потрапив в скандал зі страховками
ПриватБанк потрапив в скандал (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

ПриватБанк звинуватили в маніпуляціях зі страховками

ПриватБанк потрапив у скандальну ситуацію через страховку на авіаперельоти. Клієнт фінустанови поскаржився, що у нього нахабно відібрали чималу суму, причому рейс скасували.

Скарга чоловіка під заголовком "Страховки Приватбанку чистої води розвод" з'явилася на сторінці відгуків ресурсу "Мінфін".

"Дивує робота ПриватБанку зі страховими компаніями, які й не страхові, а просто шахраї. Купую квиток від ПриватБанку. Проплачую страховку, яку до речі нахабно нав'язують і якщо не зняти галочку, то навіть і не помітиш, що автоматично нав'язали страховку", - скаржиться чоловік.

Коли рейс скасували на наступний день, авіакомпанія без питань погодилася повернути гроші, а страховики відмовилися повертати 650 грн. Мотивували відмову тим, що рейс скасували не в день вильоту, а раніше.

"От якби у день вильоту, тоді б вони віддали. А так 650 гривень це їх чесно зароблені гроші. А послуга називається "Компенсація від невильоту рейсу". Це і є самий натуральний розвод від ПриватБанку. Як можна продавати послугу якої немає?" - обурюється клієнт.

В банку відповіли, що все в рамках закону: гроші повертаються тільки у випадку, якщо рейс скасований за 24 години до вильоту.

Раніше ми писали, що банкомат ПриватБанку видав пенсіонерці фальшиві купюри.

Також повідомлялося, що ПриватБанк запускає оплату обличчям в магазинах.

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